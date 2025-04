Marta Riesco señala de lleno a Sonsoles Ónega por no haberla ayudado en su peor momento

A pocos días de estrenarse como reportera en TVE con 'La familia de la tele', poco queda de aquella Marta Riesco en busca de trabajo tras su fulminante despido de Mediaset. En una reciente entrevista, la compañera de María Patiño ha recordado su difícil etapa tras ser vetada por el grupo de Fuencarral y ha destapado cómo Sonsoles Ónega no le tendió la mano durante su momento más crítico.

En una entrevista para As, la que fue colaboradora estrella de Quickie no ha ocultado su emoción por desembarcar en La 1 junto a sus compañeros. "Esto es increíble. Sé que todos tienen muchísima ilusión, porque cada uno tiene sus historias propias de cómo han llegado hasta aquí, pero es que lo mío ha sido una remontada gorda", comienza explicando la periodista.

Marta Riesco sobre su decepción con Sonsoles Ónega: "Pensaba que tenía buen trato"

"Estuve en el fondo más oscuro que se puede estar, tanto a nivel personal como profesional. Yo nunca pensé que iba a levantar la cabeza, o sea, lo vi todo tan negro… Mi salud estaba por los suelos, mi salud mental llena de inseguridades, de historias", confiesa Marta Riesco al citado medio, recordando su salida de Mediaset a raíz de su relación con Antonio David Flores. "No pensé jamás que podría remontar de alguna manera. Cuando volví a confiar en mí, llamé a Óscar y Adrián echándole un par", asegura la comunicadora.

Pese a su mala relación con LA OSA Producciones y el elenco de 'Sálvame', la suerte le sonrió en el antiguo espacio de TEN, ganándose un puesto de colaboradora tras protagonizar una exclusiva. Algo que no ocurrió con otros antiguos compañeros. "Con ella pensaba que tenía muy buen trato y en el tiempo que estuve sin trabajar, le pedí trabajo por WhatsApp hasta en dos o tres ocasiones. Nunca me ayudó", confiesa la reportera sobre Sonsoles Ónega.

Cabe recordar que Marta Riesco colaboró en 'Ya son las ocho', el magacín vespertino que la presentadora de Antena 3 conducía antes de 'Informativos Telecinco'. "Me encantará encontrármelos en eventos. Son grandes de la televisión Sonsoles Ónega y Jorge Javier Vázquez. Me pone ser competencia por diferentes razones", asegura sobre sus nuevos rivales en las tardes, con los que medirá fuerzas directamente en 'La familia de la tele' a partir del 22 de abril.

"Me enamoré de una persona que no me quería y me lo hizo pasar mal"

"Creo que hice el gilipollas de una manera increíble. Aposté por lo que creía que era lo correcto en mi corazón y evidentemente me equivoqué. Es el aprendizaje que me llevo de esto. Me enamoré de una persona que no me quería y que encima me lo hizo pasar mal y que se lo estaba haciendo también pasar mal a otra gente a la que yo ni siquiera creía", explica Marta al citado medio sobre su relación con el ex de Rocío Carrasco, con la que coincidirá también en este nuevo proyecto de TVE.

Y a pocas semanas de su desembarco en la cadena pública, Marta Riesco confirma que la relación con sus compañeros vive su mejor momento. "He pasado por etapas, pero Javi de Hoyos, por ejemplo, es alguien que he compartido con él trabajo, cuando estábamos en otros medios, y me ha ayudado mucho. Otra persona que me ha ayudado es Belén Esteban, que quién me lo iba a decir cuando empezó la historia… ¡Y María! He hecho más hermandad con ellas", confiesa la reportera.