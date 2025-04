La nueva vida de la actriz Ruth Rodríguez a los 27 años: de ser Lucía en 'Ana y los siete' a dejar la interpretación

Aunque hoy en día, la imagen de Ana Obregón no esté pasando por su mejor momento, a finales de los 90 y comienzos de los 2000 era una de las celebrities más importantes de la televisión en España. Y se confirmó a partir de 2002, con su primera serie creada y protagonizada por ella: 'Ana y los siete', ficción que emitió TVE entre 2002 y 2005. Combinando comedia familiar y un drama más superficial, conocíamos la historia de Ana, una joven que trabaja como stripper para ganarse la vida mientras sueña con ser actriz. Por circunstancias del destino, acaba siendo contratada como niñera de los siete hijos de Fernando Hidalgo, un viudo millonario interpretado por Roberto Álvarez.

La química entre ambos fue uno de los secretos de su éxito. Funcionaban bien juntos y, pese a tener un guion pobre a veces, y con un humor demasiado poco arriesgado, se convirtió en un auténtico hito en nuestra televisión. La serie jugaba con el contraste entre la vida secreta de Ana y su faceta tierna y protectora como cuidadora de los niños, todo enmarcado en un tono muy optimista. Y la audiencia la respaldó, especialmente entre el público familiar y juvenil, alcanzando cuotas de pantalla superiores al 30% en sus mejores momentos y picos de 5,3 millones de espectadores. Además, sigue dando dinero a RTVE. Concretamente, generó 12.678 euros para la televisión pública en el año 2023.

'Ana y los siete', una de las series más míticas de TVE.

Entre los protagonistas infantiles teníamos a Aarón Guerrero, el mítico Chechu de 'Médico de familia'; Claudia Molina, la hija mayor; o Ruth Rodríguez, que interpretó a la más pequeña, Lucía. La favorita de Ana, y la que más tiempo pasaba con ella. "Fue una de las mejores experiencias de mi vida", explicó para la revista Semana. "Ha marcado un antes y un después, sin duda. También es cierto que, al estar todo el rato con gente más mayor, al final también maduras y aprendes muchas cosas. Eso también lo agradezco mucho".

En varias entrevistas, la joven Ruth Rodríguez, que fichó por la serie con tan solo cuatro años, ha destacado la cercanía de Ana Obregón con el resto del reparto. Incluso la relación de su hijo, Aless Lequio, con todos ellos. "Pasaba muchísimo tiempo con nosotros en el rodaje", contó en una entrevista para el programa 'Socialité'. "Era un amor de niño. Roberto Álvarez decía que en vez de 'Ana y los 7’, eran 'Ana y los 8' porque estuvo muy presente en los cuatro años de serie".

Pero, tras terminar la ficción de TVE, Ruth Rodríguez fue abandonado poco a poco la interpretación. "He tenido una etapa en la que me he distanciado bastante, por motivos de estudios, familia y demás pero estoy muy motivada para hacer cosas relacionadas con la interpretación", contó en el medio Barnafotopress. Y es que sueña con un regreso de la serie, confirmando que tienen aún un grupo de WhatsApp entre los miembros del reparto. "Sí, tenemos un grupo con gente del equipo técnico y los que estábamos delante de las cámaras. Hablamos de vez en cuando por ahí y nos felicitamos los cumpleaños y las Navidades".

"Yo hablo por mí, pero creo que también por gran parte del elenco, por no decir todos, y estaríamos dispuestos", confesó en la misma entrevista para la revista Semana. Actualmente, la actriz terminó de estudiar un grado medio de Laboratorio de imagen y un grado superior de Imagen, Iluminación, Captación y Tratamiento de imagen. Pero espera poder volver al mundo de la interpretación tarde o temprano. "Me encantaría volver. Ya fuera en una serie, publicidad…".

Así era 'Ana y los 7' con Ana Obregón

Narra la vida y las ilusiones de Ana, una showgirl de un club de noche que sueña con triunfar en el mundo del espectáculo. Ana pasó su infancia en un orfanato, no conoció una familia y su anhelo más íntimo es formar una propia. Por una casualidad llega a casa de Fernando, un banquero viudo con siete hijos, donde la confunden con la nueva niñera. A Ana le gusta la idea y se queda con el puesto, aunque por las noches continuará trabajando en el show.

La serie contó con un total de 91 episodios repartidos en cinco temporadas, aunque existieron planes para una sexta temporada que finalmente no se concretó debido a tensiones entre Obregón y la productora. 'Ana y los siete' fue, en su momento, un fenómeno cultural que incluso llegó a ser adaptado en otros países como México y Portugal.