Aitor Albizua revela el gran secreto que se guarda TVE con el estreno de 'La familia de la tele'

Quedan tan solo tres días para que 'La familia de la tele' llegue a las tardes de La 1. Por tal motivo, 'D Corazón' ha contado este sábado 19 de abril con la presencia en el plató de uno de sus presentadores, Aitor Albizua. Y por videollamada con otra de sus conductoras, María Patiño, quien se encontraba de vacaciones en Lanzarote.

El también presentador de 'Cifras y Letras' se ha mostrado muy ilusionado ante la llegada de 'La familia de la tele', magacín que pretende recuperar para TVE el espíritu de 'Sálvame'. Cuando Anne Igartiburu le ha preguntado si le temblaban las piernas de los nervios, el comunicador vasco ha reconocido tener muchas ganas del estreno el próximo martes, 22 de abril.

"A ver si te tiemblan las piernas y estás nerviosillo. No, para ti es pan comido", le ha dicho la presentadora de 'D Corazón'. A lo que Aitor Albizua ha confesado: "¡Qué va! No como pan comido, sólo que estoy en período de introspección. Yo me lo tomo para adentro. Cada uno tiene sus métodos". "Claro, estamos en Semana Santa, período de reflexión", añadía Anne Igartiburu.

Aitor Albizua reconoce que habrá mucha improvisación en el estreno

Al ser preguntado por los preparativos de 'La familia de la tele', Aitor Albizua aseguraba que habría mucha improvisación: "Realmente, sabemos que va a haber un estreno, pero tampoco sé mucho más. Vamos un poco como a ciegas. Me encantaría poder contaros más". Además, dejaba claro que "probablemente, puedo decir que es el proyecto en el que menos información he tenido antes de su estreno. Y estamos apenas a tres días de que salga".

Ante este misterio que rodea el estreno, la conductora del magacín de crónica social de La 1 contaba "un cotilleo. En maquillaje te enteras de todo. Le pregunté a la maquilladora y la peluquera si, al final, tenían ensayo. Pero dijeron que no, que iban a ir a pelo, a capón. Todo va a ir como salto al vacío, pero tiene una pinta buenísima". Acto seguido, Anne daba paso a una de las redactoras del programa, Paula Sánchez, para recordar que lo que sí se sabe es que comenzará con un desfile de carrozas multicolor.

"Va a haber 14 espectáculos callejeros, 1000 personas de público, 200 bailarines y 100 invitados VIP. 'La familia de la tele' viene dispuesta a revolucionar TVE. Lo hará con un gran desfile con todo el equipo. Cayetana Guillén-Cuervo y Paloma del Río serán las encargadas de conducir este desfile", ha informado la periodista.