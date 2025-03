Joaquín Prat impugna abiertamente lo que se ha visto en 'Supervivientes' y alza la voz: "Me niego"

Joaquín Prat se ha plantado en 'Vamos a ver' al abordar una de las broncas más destacadas de la presente edición de 'Supervivientes' y que ha acabado con la bandera blanca que hasta ahora ondeaba en las playas. Los protagonistas, Laura Cuevas y Damián Quintero.

El karateca hizo un comentario sobre las chicas de su grupo que fue tachado de "machista" por la hija del mayoral de Cantora. El concursante cree que su equipo está en desigualdad al haber menos hombres y dijo, con sorna, que ganarán cuando haya una prueba "de pintarse los labios".

Estas palabras han situado a Damián en el punto de mira, ridiculizado por Laura Cuevas por hacer alarde constantemente de cómo ha representado a España en la disciplina de kárate hasta llegar a alcanzar la medalla olímpica. "Tú estarías defendiendo el país y yo he hablado lo que no tenía que hablar, pero ahora estamos en el mismo sitio", le espetó en la Palapa en la gala del martes.

Joaquín Prat, claro y rotundo: "Esto de enterrar la meritocracia... yo me niego"

El momento era repasado en 'Vamos a ver' y Joaquín Prat, que siempre aboga por dar valor a 'la España que madruga', ha alzado la voz al respecto y ha criticado con rotundidad que se denostarse la meritocracia de Damián Quintero en 'Supervivientes'.

"Siempre hemos dicho que en 'Supervivientes' todos son iguales, pero los méritos que uno atesore en su vida hasta llegar al concurso obviamente no son los mismos", ha sentenciado firmemente el veterano comunicador.

"No son los mismos los méritos de un campeón olímpico que los de una señora que es hija de uno que trabajó para Isabel Pantoja. No te lo compro, no te lo compro. Esto de enterrar la meritocracia... yo me niego", ha exclamado alto y claro Joaquín Prat.