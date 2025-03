'Fiesta' destapa la agresión que sufrió Montoya antes de 'Supervivientes' y apuntan a Manuel

La octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' se ha convertido, sin lugar a dudas, en el fenómeno televisivo de la temporada. Y gran parte de la culpa de este éxito lo tiene Montoya, el auténtico protagonista de la edición. Su triángulo amoroso con Anita Williams y Manuel González ha sido el que más ha enganchado a la audiencia.

Tanto es así que 'Supervivientes 2025' no ha querido dejar pasar la oportunidad y les ha fichado a los tres. Como cabía esperar, el reencuentro entre Montoya y Manuel fue de todo menos cordial, hasta tal punto que casi llegan a las manos. Y es que al sevillano aun le sigue doliendo que Anita le fuera infiel con Manuel durante su paso por 'La isla de las tentaciones'.

'Fiesta' conecta con Eulogio Medina, peluquero de Montoya y Manuel

Este fin de semana, el programa 'Fiesta' ha sacado a la luz una información que ha sorprendido a todos. El pasado 8 de febrero, Montoya fue contratado por una discoteca en Dos Hermanas (Sevilla). "Allí se produce un altercado muy importante. Hasta el punto que Montoya sufre una agresión. Además, piensa que detrás de esta agresión puede estar Manuel González", cebaron desde el programa vespertino de Telecinco.

"¿Qué pasó exactamente en esta discoteca? Un amigo íntimo de ambos lo vivió en primera persona y lo va a contar todo. La única persona que lo sabe absolutamente todo", anunciaron desde 'Fiesta'. Este domingo, han conectado por videollamada con Eulogio Medina, peluquero y amigo de Montoya y Manuel, que como testigo directo de los hechos ha confirmado si tuvo que ver Manuel con el ataque a Montoya en la discoteca.

Y el peluquero ha apuntado un dato importante de este tenso episodio: "Al entrar al reservado un chaval de seguridad le pidió la pulsera para poder entrar. Entonces Montoya le dijo 'yo pulsera no, no tengo esta pulsera'. Y el de seguridad le dijo que no podía entrar, y le dio un empujón a Montoya".

Entonces en 'Fiesta' le han preguntado directamente al invitado si ese agente de seguridad era amigo de Manuel: "No es que sea amigo, es que a Manuel le conoce todo el mundo, y le cae bien a todo el mundo", ha tratado de zanjar. Pero Kike Calleja le ha desmentido al instante tras llegarle un mensaje de una persona cercana a Montoya dejando a Eulogio Medina por mentiroso.

"Montoya iba a trabajar, el de seguridad le dijo que no iba a dejar entrar a cornudos porque era amigo de Manuel. Y Montoya no puso ninguna pega. La cosa fue mucho peor después, pero nunca llegaron a las manos, solo insultos por parte del segurata, que sí es amigo de Manuel", ha leído públicamente Kike Calleja. Tras no convencer con su versión, Emma García le ha invitado al peluquero a asistir próximamente al plató para relatar su versión.