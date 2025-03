Estrenos de películas en Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver este fin de semana del 21 al 23 de marzo

Marzo está siendo un mes intenso. Las continuas lluvias y tormentas no nos dejan ni un solo día de descanso. Así que, qué mejor plan que quedarnos en casa viendo series como 'Adolescencia' o esta lista de películas que os hemos preparado para que podáis elegir la que más os guste. Porque las plataformas como Netflix, Movistar Plus+ o Filmin tienen varios estrenos para disfrutar este fin de semana. Empezando por lo nuevo del director de 'Train to Busan', aunque aquí abandona elementos sobrenaturales para centrarse en un thriller psicológico de esos intensos y repletos de giros.

Si queréis una película más ligera pero con buenas dosis de acción, obviamente tenemos que mencionar lo nuevo de Van Damme, que se entrega en cuerpo y alma en 'El jardinero' de Prime Video. También hay que destacar 'El cuervo', la nueva adaptación del ya clásico de culto de los 90 (en el que murió el hijo de Bruce Lee). Acción, sí, pero con un toque oscuro y gótico intenso. Y si queremos algo intenso, pero no tan gótico, podemos darle una oportunidad a 'Spencer', la visión de Pablo Larraín y Kristen Stewart sobre Lady Di. Un fin de semana repleto de diferentes opciones, que pueden culminar con la nueva cinta de animación de 'Transformers'.

Revelación

Sinopsis: Un pastor que cree en las revelaciones divinas y un detective atormentado por las visiones investigan el caso de una persona desaparecida, que saca a la luz sus propios demonios.

Ojo que llega a Netflix lo nuevo del director de la maravillosa película de culto 'Train to Busan'. Sí, aquella de zombies en un tren que no te deja ni un solo segundo de respiro. Dirigida por Yeon Sang-ho, 'Revelación' acaba de estrenarse este 21 de marzo y es una adaptación del cómic creado por Choi Kyu-seok y el propio Yeon Sang-ho en 2022. Pero no se queda ahí, sino que el mismísimo Alfonso Cuarón ('Harry Potter y el prisionero de Azkaban') ejerce de productor ejecutivo. Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-been y Shin Min-jae son los protagonistas de este thriller de misterio de dos horas de duración que nos va a mantener pegados a la pantalla.

La película explora el concepto de pareidolia. "Mientras desarrollaba el cómic original, me encontré con este término que describe cómo el cerebro humano intenta dar sentido a cosas que en realidad son aleatorias y no tienen un significado claro. Me pareció una tendencia muy intrigante que tienen los seres humanos. Por eso quise usar este concepto para hacerlo más dramático en esta película”, explicó el director para Infobae México.

Plataforma: Netflix

El Jardinero

Sinopsis: Serge guarda un secreto de Estado. Él, su familia y el jardinero Leo aparecen en una lista negra del gobierno. Intentan idear un plan para seguir con vida.

¿Os acordáis de Jean-Claude Van Damme? ¡Cómo olvidarlo! Una de las estrellas del cine de acción de los 90 sigue haciendo películas, aunque ya no tan famosas como antes. Es difícil mantenerse en el candelero tanto tiempo, ¿verdad? Pero si algo ha sabido hacer siempre el célebre actor de Bruselas, es saber reírse de sí mismo. En sus últimos proyectos siempre se ha movido entre la comedia y la acción, y 'El Jardinero' sigue en la misma línea. Dirigida por David Charhon, esta película se convierte en la típica comedia de acción con un guion de Vincent De Brus y Sébastien Fechner. Multitud de giros, situaciones imposibles, conspiraciones y un Van Damme pasándoselo en grande.

Plataforma: Prime Video

El Cuervo

Sinopsis: Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando el mundo de los vivos y los muertos para saldar sus deudas.

'El Cuervo' fue un clásico de la fantasía oscura y romance gótico de los 90. No confundir con el relato de Edgar Allan Poe. Aquí estábamos ante un antihéroe que vuelve de la muerte para vengar su asesinato y el de su novia. La película adquirió un estatus de culto debido a la muerte supuestamente accidental de su protagonista, Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee. Basándose en el cómic de James O'Barr, esta nueva versión buscaba ser más fiel al material original, y darnos una entrega más sucia, más sangrienta.

Bill Skarsgård convence como el atormentado Eric Draven, pero la película peca de lentitud y de sortear continuamente sus propias normas. Pese a ello, visualmente funciona, al igual que su banda sonora y algunas decisiones estéticas muy bien elegidas. Un poco deudora de las coreografías de 'John Wick', no acabó de funcionar en taquilla. Es un remake un tanto cobarde, que podría haber ido mucho más lejos. Pero solo se queda en la superficie de una historia que da para mucho más. “Durante el desarrollo de la película, una de las consideraciones más importantes fue pensar en lo que nosotros daríamos por tener ese último momento con la persona que amamos profundamente y perdimos trágicamente", explicó la productora de la película en sus notas de producción.

Plataforma: Movistar Plus+

Spencer

Sinopsis: Esta es la historia de un fin de semana crucial a principios de los años 90, cuando la princesa Diana -de nombre Diana Frances Spencer- decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando, y que necesitaba desviarse de un camino que la había puesto en primera fila para algún día ser reina...

El drama tiene lugar durante tres días, en una de las últimas vacaciones de Navidad de Lady Di en la Casa de Windsor en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra. La elección de Kristen Stewart fue muy criticada pero al final demostró estar totalmente a la altura del papel. Porque 'Spencer' no es un biopic al uso, y así lo defendió la actriz en una entrevista para Fotogramas. "Considerando que la película no está aportando nueva información o intenta sentar cátedra sobre ella, nos podíamos permitir hacer algo más personal, dejar que nuestros deseos nos guiasen en el camino tan lejos como pudiésemos sobre esta persona que nos atraía tanto, y después olvidarnos de todo y simplemente estar presentes en el momento”.

El chileno Pablo Larraín vuelve a arrojar luz sobre una figura femenina histórica. Ya lo hizo con Jackie Kennedy, con Natalie Portman de protagonista. Y acaba de estrenar 'María Callas', sobre la diva de la ópera, con una Angelina Jolie apabullante. 'Spencer' quizá haya sido la propuesta más interesante de las tres, y le consiguió a Stewart su primera nominación a los Oscar, más que merecida.

Plataforma: Filmin

Transformers One

Sinopsis: Es la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y Megatron y de cómo pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre, a convertirse en enemigos acérrimos.

'Transformers' es una de las sagas más populares de los últimos años gracias a los esfuerzos de Michael Bay para darnos un espectáculo digno de Hollywood. y aunque muchas veces tenemos que dejar la lógica a un lado, son divertidas, entretenidas y muy taquilleras. Pero la fórmula empezaba a agotarse. ¿Qué podría ser lo siguiente? Ahí llegó Paramount y el director Josh Cooley para darnos una de las mejores historias de la franquicia, y en formato de animación. "La idea es que esto es algo nuevo, es una precuela, es lo que más me emocionaba. Nunca les hemos visto [a Optimus y Megatron] como amigos en la gran pantalla, y sabía que tener al público viniendo al cine con expectativas de que son enemigos, o se van a volver enemigos, era algo muy bueno", comentó en Espinof.

Lo cierto es que 'Transformers One' fue un éxito de crítica, aunque no tanto de público, pero sienta las bases para seguir explorando una saga al borde del agotamiento. Y ojo a los actores de doblaje, con Chris Hemsworth, Scarlett Johansson o Jon Hamm.

Plataforma: SkyShowtime