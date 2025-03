Concursantes de 'Supervivientes' denuncian un trato "inhumano" del equipo y Jorge Javier corta esta acusación

La tercera gala de 'Supervivientes 2025' ha estado marcada por las infracciones cometidas por los integrantes de Playa Furia. La noche ha comenzado con el anuncio de una sanción por parte de la organización a los mencionados concursantes por saltarse una de las reglas fundamentales del reality.

Además de la sanción impuesta, los supervivientes han tenido que hacer frente al crítico sermón de Jorge Javier Vázquez, quien no ha dudado en señalar la inaceptable actitud de éstos.

Cabe recordar que todo ha comenzado durante una de las tormentas que ha azotado los Cayos Cochinos. En mitad de la noche, los concursantes de Playa Furia decidieron refugiarse en las casetas habilitadas para los trabajadores de Supervivientes. Una decisión que incumple las normas establecidas y por las que los robinsones fueron advertidos. Lejos de cambiar de actitud, éstos no dudaron en encararse al equipo tildando su situación de "inhumana".

Jorge Javier saca los colores a los concursantes de 'Supervivientes'

Un gesto que Jorge Javier Vázquez no ha querido dejar pasar por alto en La Palapa. "Lo que más me ha llamado la atención es la falta de respeto al equipo que esta ahí trabajando. Esas palabras que le habéis dedicado al equipo, esto es inhumano, esto no se puede tolerar...".

Lejos de quedarse ahí, el conductor de la gala de Supervivientes ha proseguido diciendo: "Me parece que es una gravísima falta de respeto a la profesionalidad de un equipo que os está cuidando muchísimo. En ningún momento hubiera tolerado que vuestra integridad física estuviera mínimamente en riesgo". De esta forma, Jorge Javier ha sacado la cara por el equipo del reality.