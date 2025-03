Alfonso Arús da sentencia a Melody y señala el detalle de su canción que todos critican de "forma unánime"

RTVE desveló de una vez por todas este jueves la versión final de 'Esa diva' que Melody interpretará en Basilea el próximo mayo. Acompañado del videoclip oficial de la canción 'The Diva Experience' debutó ayer en todos los canales de la corporación, y Alfonso Arús no ha tardado en trasladar su más sincera reacción. Así, el presentador de 'Aruseros' no ha evitado dirigirse a la artista y su equipo con un directo recado para garantizar el funcionamiento de la propuesta en Eurovisión.

Más internacional, con un toque más oscuro e industrial y una gran variedad de ritmos, así es la mejorada propuesta en la que Melody ha trabajado durante estos meses tras su victoria en el Benidorm Fest. La sevillana se desplazó hasta Reino Unido en febrero para trabajar con los mejores productores en crear una versión "más internacional" del tema y en 'Aruseros' continúan pendientes de la evolución de la candidatura.

Alfonso Arús sobre la nueva versión de 'Esa Diva': "Vamos a ver si esto se traduce en votos"

"Ya tenemos versión definitiva", anunció a bombo y platillo Alfonso Arús este viernes nada más arrancar su programa en La Sexta. "Se nota que la producción es diferente. Corre a cargo de otros productores, que están en la cresta de la ola. Esta versión es mucho más electrónica", subrayó el presentador mientras escuchaban un fragmento de la versión definitiva en plató.

Alfonso Arús en 'Aruseros'

"Sí, estamos viendo que tiene más consistencia, más fuerza en el estribillo y en el inicio. Inicia a capela, pero con más fuerza", señaló Tatiana Arús, rompiendo una lanza a favor de la andaluza y el equipo de RTVE, que se encuentra trabajando en la puesta en escena con la que tratarán de llevarse el micrófono de cristal en Suiza. "Me gusta mucho. No tiene nada que ver", sentenció Angie Cárdenas, sorprendida con el cambio.

"De hecho, el otro día comentaba que por qué no cantaba a capela y ojo, el inicio que es bastante a capela", señaló Alfonso Arús sorprendido, como si el equipo de Melody hubiese atendido a sus peticiones. "Vamos a ver si subimos en las apuestas, aunque las apuestas no sirven para nada. Vamos a ver si estos cambios se traducen en votos", añadió entonces el presentador, rebajando las expectativas de sus compañeros.

"Habría que afinar la puesta en escena"

Fue entonces cuando el conductor de 'Aruseros' lanzó su propuesta definitiva para que la sevillana brille en la gran final del festival. "Habría que afinar la puesta en escena porque de forma unánime todos han coincidido de que había demasiadas cosas a la vez. Tendríamos que simplificar el mensaje y hacerlo más diáfano", aseguró el comunicador antes de cambiar de tercio.