Susanna Griso, que dice no ser del equipo de Broncano, dedica esta inesperada sentencia a 'La Revuelta'

A estas alturas, ya quedan pocos rostros televisivos por mojarse en la guerra entre David Broncano y Pablo Motos. La última en hacerlo ha sido Susanna Griso. Lo hizo en el podcast 'Ac2ality', donde la presentadora de 'Espejo Público' pasó de ser entrevistadora a entrevistada y preguntada por temas de diversa índole.

Y como no podía ser de otra forma, la pregunta del millón fue: ¿Eres más de 'La Revuelta' de Broncano o de 'El Hormiguero' de Motos? Una cuestión a la que Susanna Griso respondió sin ninguna duda, saliendo en defensa de su compañero de cadena. "He estado muchas veces en 'El Hormiguero', soy del equipo de Pablo Motos", reconoció la catalana. De hecho, este mismo miércoles, regresó al programa de Antena 3 junto a Matías Prats.

Susanna Griso defiende la irrupción de Broncano en TVE

Pese a esto, la periodista cree que la irrupción de Broncano en TVE es buena, y beneficia a todos. "El aterrizaje de 'La Revuelta' y la competencia de Broncano, es buena. Está incorporando a la televisión generalista, personas que no la veían. Salimos todos ganando. Ha aumentado la audiencia de todos", reconoce la presentadora.

Este miércoles, 5 de febrero, 'El Hormiguero' ha recibido la visita de Susanna Griso y Matías Prats. Lo han hecho para celebrar, junto a Pablo Motos, el 35 aniversario de Antena 3. Ambos fueron pareja, durante años, en Antena 3 Noticias, por lo que además de compañeros, son grandes amigos. De hecho, el periodista reconoció que a su compañera no le gustaban sus chistes. "Bueno, depende del día. Ahora sí le río bastante las gracias, antes no", confesó la catalana. Tras lo cual, él explicó que "Susanna es bastante tímida y tenía un carácter muy especial. Yo veía que otras personas alrededor que sí que se reían, pero ella nunca, no había manera de hacerla reír".

"Con Matías he vivido muchas cosas, entre otras, mi primer embarazo. Mi niño se crio en el camerino de Matías Prats, porque yo no tenía camerino propio, y me iba al suyo con el sacaleches y la neverita", comentó Susanna Griso en 'El Hormiguero', poniendo de manifiesto la excelente relación que mantienen.