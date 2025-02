Jedet, forzada a pronunciarse ante su cruzada con Melody tras lo que captó el micro de TVE

Con su torrente de voz y la letra de 'Esa diva' en bucle, Melody se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles de la alfombra roja de los premios Goya. La cantante acudió a la gala de este sábado en Granada, y su afán por deleitar a los medios con el tema que defenderá en Basilea el próximo mayo en Eurovisión no fue plato de buen gusto para todos. Especialmente para Jedet, que ha tenido que aclarar sus polémicas palabras sobre la sevillana durante el evento.

No había micrófono de la alfombra roja que pudiese escapar a las líneas "Una diva es valiente, poderosa", que la andaluza recitó una y otra vez durante la previa a la gran gala mientras atendía a los medios. Tanto, que su chorro de voz se colaba en el resto de entrevistas, y si bien muchos actores se limitaron a reaccionar con algún que otro gesto, hubo quién puso el grito en el cielo por la inesperada música en directo.

Jedet se defiende de la polémica con Melody: "El vídeo que se ha hecho viral está cortado"

"¿Melody puede parar de cantar? ¿No la habéis escuchado? Cada vez que voy a decir una frase sale cantando de algún lado. Es como cuando pospones la alarma y salta otra vez", espetó Jedet durante su entrevista de RTVE, creando un clip que no tardó en convertirse en uno de los momentos más virales de la entrega. Y ante el revuelo formado, la granadina se ha visto obligada a aclarar el tono de sus palabras.

Jedet sobre Melody: “¿Puede dejar de cantar? Es como cuando pospones la alarma y sale otra vez”



CHILLO #Goya2025 pic.twitter.com/ZZCsAPgSDt — Sophia 🍓 | (@sophrios) February 8, 2025

Pese a que muchos han celebrado en tono cómico su queja sobre la de Dos Hermanas, muchos han cargado contra la actriz por su gesto contra la representante de Eurovisión. "Vamos a dejarlo claro. El vídeo que se ha hecho viral está cortado. Yo digo que la amo, que si yo tuviera esa voz también cantaría todo el día", comenzó aclarando ante los micrófonos de Europa Press durante un encuentro con los medios.

"Lo digo en el mismo vídeo. Que la amo, que es una grande. La respeto mucho como artista. Era simplemente una broma. Lo que pasó es que el sonido estaba muy ajustado y se escuchaba todo. Yo estaba tratando de hablar, pero su voz se colaba constantemente por todos los micros, y por eso lo dije, pero fue algo gracioso", explicó Jedet, negando de forma tajante cualquier trasfondo negativo en su comentario o la existencia de tensión entre ella y la intérprete de 'Esa diva'.

"Amo a Melody desde que era una niña, con los gorilas, por Dios. Y es una gran candidata y se lo va a llevar, nos lo vamos a llevar todo, o sea, que no tiene sentido esto. Los titulares que están escribiendo, estoy flipando, como si me hubiera quejado de Melody o hubiera hablado mal de ella...", sentenció molesta la actriz, rematando con que "la próxima vez me coseré la boca ya".