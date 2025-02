Ion Aramendi sorprende con este gesto a los Mozos de Arousa tras su tensa salida de Mediaset

Dentro de pocos días se cumplirán tres meses desde que 'Reacción en cadena' despidió a uno de los equipos más emblemáticos de la historia del programa. Los Mozos de Arousa pusieron fin a su paso por el concurso de Telecinco con un bote de 2,6 millones y haciendo historia como el trío más longevo tras protagonizar más de 400 emisiones. Es por eso que Ion Aramendi no dudó en rendirles homenaje este martes con un inesperado gesto.

Mientras que el trío murciano de 'Los huertanos' continúa engordando su bote, intentando seguir los pasos de los gallegos, el otro atril del concurso de Telecinco cambia constantemente de concursantes. Este martes, el presentador daba la bienvenida a los nuevos oponentes de Víctor, Manuel y Lucas, que se presentaron bajo el nombre de 'Los secos de Graná'.

Ion Aramendi sorprende con este significativo gesto hacia los Mozos de Arousa

Antes de comenzar con la ronda de palabras encadenadas, Ion Aramendi no tardó en hacer un apunte sobre el nuevo trío del programa. "Sois funcionarios de la Universidad de Granada y sois amigos de 'Los Alambrados'... el famoso equipo que derrotó a los mozos de Arousa'", recordó el presentador, haciendo referencia a la eliminación de los gallegos a finales de noviembre de 2024.

Ion Aramendi y Los Mozos de Arousa

"Mandamos un besazo a los Mozos de Arousa y a los Alhambraos", sentenció el comunicador lanzando un beso al aire, dejando caer que su relación con los concursantes se mantiene en buenos términos a pesar de la sonada disputa que mantuvieron en redes contra Mediaset en la recta final de su estancia en el concurso. El revuelo comenzó cuando los gallegos denunciaron la jugarreta que habían sufrido por parte de Telecinco de cara a las Campanadas.

Según compartieron en sus redes poco después de que se anunciase que Blanca Romero sería la encargada de despedir el año junto a Ion Aramendi en Telecinco, el grupo de Fuencarral les había prometido conducir la gala de fin de año a cambio de grabar un especial de 'Reacción en cadena' en Villagarcía de Arousa, la localidad de Pontevedra de la que proceden.

"De un día para otro nos llamaran diciendo que no íbamos a presentar las campanadas y que iban a ser otros presentadores pues es doloroso y terminar así nuestra etapa a mí personalmente me duele y me siento decepcionado con la cadena", aseguró Borjamina poco después de que Mediaset ofreciese su propia versión de lo ocurrido.