Mediaset emite un comunicado zanjando el futuro de 'Reacción en cadena' con Ion Aramendi

Tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas con 'El programa de Ana Rosa' hubo muchos rumores sobre lo que iba a pasar con la programación de tarde de Telecinco. Sin embargo, por el momento Mediaset mantiene su confianza en los tres formatos que articulan su parrilla vespertina: 'El diario de Jorge', 'Tardear' y 'Reacción en cadena'.

Así, después de tomar la decisión de renovar 'El diario de Jorge' mínimo hasta el mes de mayo y de reformular 'Tardear' tras la salida de Ana Rosa Quintana potenciando el entretenimiento y apostando por contenidos más distendidos; ahora Mediaset ha tomado también una determinación con el futuro del concurso que presenta Ion Aramendi.

Y es que tal y como ha confirmado Mediaset este mismo jueves a través de un comunicado, el grupo mantiene su confianza en 'Reacción en cadena'. Así, al igual que hizo con 'El diario de Jorge', Telecinco también ha renovado el concurso producido por Bulldog TV por otras 65 entregas más.

'Reacción en cadena' también renueva en Telecinco

De esta forma, 'Reacción en cadena' seguirá luchando cada tarde contra el todopoderoso 'Pasapalabra' y 'Aquí la tierra' en La 1 y haciendo de telonero de 'Informativos Telecinco 21h' con Carlos Franganillo confirmando la apuesta de Mediaset por su parrilla de tarde actual.

Cabe decir que desde la salida de Los Mozos de Arousa, 'Reacción en cadena' pegó un ligero bajón en audiencias sin conseguir alcanzar el doble dígito y llegando incluso a bajar por debajo del 8% en varias ocasiones. No obstante, en los últimos días su tendencia ha sido al alza llegando incluso a rozar el millón de espectadores.

Por si fuera poco, cabe recordar que el espacio que presenta cada tarde Ion Aramendi se coronó la semana pasada como el Mejor Concurso del 2024 en la XV edición de los Premios El Televisero. Algo que confirma el cariño que le tiene el público al formato que ha conseguido consolidarse en una de las franjas más complicadas.

No obstante, cabe destacar que tras la llegada de Alberto Carullo a la dirección de contenidos generales de Mediaset se está trabajando en una reestructuración de la parrilla. "No descartamos reestructurar la programación de las tardes. Estamos valorando y sopesando todo; no podemos quedarnos quietos. Esto es parte de un proceso", reconocía el directivo hace una semana en un encuentro con la prensa, entre la que estaba El Televisero.