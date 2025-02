Iñaki López es sencillamente insuperable con su reacción a la polémica de Melody en los Goya

Una de las invitadas a los Premios Goya 2025 que más dio que hablar fue la cantante Melody. A día de hoy no hay programa de la televisión que no haya comentado el momento viral que protagonizó durante su paso por la alfombra roja. Y 'Más Vale Tarde' no iba a ser menos. Iñaki López no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión al respecto.

Tras ganar la última edición del Benidorm Fest y convertirse en la representante española en el próximo Festival de Eurovisión, muchos de los reporteros que cubrían la alfombra roja de los Goya pidieron a Melody que cantara su tema eurovisivo, 'Esa diva'. Ella, ni corta ni perezosa se arrancó a cantar y no ni una ni dos veces, sino infinitas. Hasta tal punto que su voz se coló en numerosas entrevistas que estaban concediendo otros invitados a la gala del cine español.

Además, este episodio ha puesto en la diana a Jedet, que en la previa a la gala y ante los micros de TVE no pudo contener su hastío: "¿Melody puede parar de cantar? ¿No la habéis escuchado? Cada vez que voy a decir una frase sale cantando de algún lado. Es como cuando pospones la alarma y salta otra vez", clamó la actriz, que se ha visto obligada a matizar y aclarar sus palabras.

Ante el revuelo, Jedet afirma que su vídeo estaba "cortado" y que la respeta mucho como artista: "Era simplemente una broma. Lo que pasó es que el sonido estaba muy ajustado y se escuchaba todo. Yo estaba tratando de hablar, pero su voz se colaba constantemente por todos los micros, y por eso lo dije, pero fue algo gracioso. La próxima vez me coseré la boca".

Tal y como se puede ver en la pieza emitida por 'Más Vale Tarde', el tema se escuchó mientras, por ejemplo, Cinemanía entrevistaba a Laura Escanes o los periodistas de la Cadena Ser charlaban con el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart. Tras la emisión del vídeo, Iñaki López bromeó con la situación: "Todo el mundo está al tanto de Melody porque ha entrado simultáneamente en 80 canales".

Iñaki López ironiza con los 'cantos' de Melody: "Que le hubiesen preguntado por los aranceles"

"También os digo que igual, si los periodistas estaban venga a pedir que cantara… es que igual no es culpa de Melody", añadió Cristina Pardo. "Estaba como desatada", opinó Beatriz de Vicente. "Que le hubiesen preguntado por los aranceles o la ley de la vivienda. A ella le dicen que cante y canta", sentenció el presentador del programa de La Sexta.

Cristina Pardo agregó que "no es la becaria que acusó a Nacho Cano, que le ponen un micro adelante y se pone a cantar. A esta le dijeron que cantara, pues cantó". "Puede ser epatante, porque es verdad que alcanza algunos hercios que solo lo escuchan los delfines", concluyó Iñaki López.