Crítica a 'Asuntos Internos', un thriller policial en la Transición y una serie feminista necesaria para TVE

TVE parece que se está poniendo las pilas en términos de ficción en los últimos años. Quitando el maltrato de alguna de sus ficciones como 'HIT' o 'Detective Touré', parece que ha aprendido la lección con el éxito de 'Las Abogadas'. La serie que recreaba el fatídico atentado de los abogados de Atocha gustó tanto a la crítica como al público, y parece que desde RTVE quieren seguir contando más historias de la Transición Española. Así nos llega este 12 de febrero 'Asuntos Internos', en el prime time tras 'La Revuelta', a las 22:50 horas.

La ficción, creada por Pedro García Ríos y Rodrigo Martín Antoranz, nos traslada a finales de los 70 en España. Concretamente, a 1979 en Madrid. Una época convulsa, en la que todavía estábamos adaptándonos a los nuevos tiempos tras la muerte del dictador Francisco Franco. En esa época tan huracanada, encontramos a Clara Montesinos, la protagonista. Una de las primeras mujeres en ser policía en España. Aunque actualmente hay más de 11.000 mujeres en la Policía Nacional, en 1979 solo había 42. Y 'Asuntos Internos' busca arrojar un poco de luz sobre esa etapa sombría de nuestra historia reciente. De hecho, la trama de Montesinos es la más interesante de las que maneja la ficción de TVE.

Porque no solo nos habla en ese primer episodio de una de las primeras mujeres policía, sino de la batalla contra las drogas que tenía lugar en la capital española, previa a la Movida Madrileña. Ahí nos encontramos a Ana, una mujer adinerada que acaba de quedarse viuda, y cómo tendrá que luchar para encauzar la vida de su hija, presa de las garras de la heroína. Con una recuperada Silvia Abascal, la trama de madre e hija también tiene gancho, aunque en el primero episodio que hemos podido ver, se queda un poco deslucida. Al igual que la de Berta, la mujer que trabaja en casa de Ana. No tiene casi tiempo en pantalla, por lo que su personaje por ahora se queda vacío, con mucho espacio para crecer en próximos episodios.

Laia Manzanares es Clara Montesinos, una de las primeras mujeres policía, en 'Asuntos Internos'. / RTVE

Visualmente, 'Asuntos Internos' es un acierto. Se notan los 5 millones de presupuesto de la serie. Se esmera en recrear la época en la que cuenta la historia, al igual que ya hiciera 'Las Abogadas'. Y ahí aprueba con nota, tanto en la dirección artística como en el aspecto musical. Una banda sonora que acompaña perfectamente y que no atosiga como en otras series similares.

Donde flojea es en su equilibrio de tramas, y en algunos usos de clichés demasiado sonrojantes. Por ejemplo, en todas las escenas de comisaría, donde cada poco tiempo, los protagonistas masculinos se empeñan en recordar al personaje de Clara que es una mujer en un mundo de hombres. Demasiada insistencia para algo que ya estamos viendo, y que no hace falta recalcar en cada línea de diálogo.

Además, como ya hemos dicho, todo lo que ocurre en torno al personaje de Clara Montesinos por ahora se come al resto. También es verdad que tiene mucho más espacio de lucimiento, y Laia Manzanares dibuja un personaje perfecto. Tímido pero brillante. Cohibida pero valiente. Siempre buscando hacer justicia, aunque no le dejen… o traten de que se vuelva como sus compañeros, más salvajes y violentos. "Necesitamos puntos de vista femeninos, historias femeninas, en momentos históricos de los que no hay referentes", explica la propia Manzanares en una entrevista para El Televisero. Y por eso 'Asuntos Internos' es una serie tan necesaria. Quizá mas ahora que nunca.

Las tres protagonistas de 'Asuntos Internos'. / RTVE

Otro aspecto a destacar es cómo trata el asunto de las drogas en la historia de madre e hija. Porque busca más mostrar cómo rompe una familia desde dentro, más que centrarse en una guerra entre policía y marginados. Ahí es donde Silvia Abascal brilla, y puede brillar mucho más si le dan el espacio necesario. El primer episodio, además, finaliza con un cliffhanger que nos deja con ganas de más, aunque un poco tosco y burdo. Pese a ello, la ficción funciona, aunque quizá peque de una excesiva duración.

"Es muy gratificante poder hablar de un momento histórico del que no tenemos mucha ficción, y menos desde un punto de vista femenino, que es lo que tiene esta serie", comenta para RTVE sobre la serie. Y esa es precisamente la fortaleza de 'Asuntos Internos'. Esa visión más femenina de un thriller policiaco al uso, que busca darnos un drama de personajes que buscan unirse por una causa común.

Así es 'Asuntos Internos'

Año 1979. Clara Montesinos (Laia Manzanares), miembro de la primera promoción de mujeres policía, se incorpora en la Comisaría Sudeste, una comisaría en el que la irrupción de la heroína condiciona la vida de todo el barrio. Allí, la nueva inspectora va a aprender que ser agente es mucho más duro de lo que pensó, y más en ese destino.

En su lucha por limpiar el barrio encontrará aliados inesperados: Ana (Silvia Abascal), una madre adinerada cuya hija cae en las garras de la droga, y Berta (Marta Poveda), la mujer que trabaja en su casa. Las tres, empujadas por el coraje de quienes se saben solas, se enfrentarán a una realidad que las supera.