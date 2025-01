Joaquín Prat dice 'hasta aquí' al equipo de su programa y tiene que censurar lo que oye

Todas las miradas permanecen fijas en el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, que continúa ingresada en Las Palmas de Gran Canaria. 'Vamos a ver' es uno de los espacios televisivos que está siguiendo de cerca la última hora del hospital. Y Joaquín Prat no ha dudado en ponerse serio con sus colaboradores este martes por lo que han llegado a insinuar sobre la difícil situación que vive la televisiva.

La evolución de la pequeña de poco más de 40 días de vida era, un día más, uno de los temas centrales del 'Club social' del matinal de Telecinco, y Pepe del Real abrió un delicado debate. "Los amigos de Anabel, que ayer cuestionábamos si deberían de estar a al lado de la pareja en este momento, si aportaban o no aportaban…", planteó el colaborador al resto del sofá.

Joaquín Prat para los pies a Pepe del Real por el delicado debate que inicia sobre Anabel Pantoja

Sin embargo, las dudas del periodista, que parecían respaldadas por Verónica Dulanto, fueron cortadas de raíz por Joaquín Prat, que paralizó el debate con una seria advertencia. "¿Quiénes somos nosotros para cuestionar nada?", preguntó algo molesto el conductor de 'Vamos a ver', que recibiría una réplica inmediata por parte de su compañero.

Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

"Se cuestionaba que quizá había demasiada gente, y en un momento tan delicado puede que no fuese prudente tanta visita", aclaró Pepe del Real, insistiendo en que esa no era su postura personal, si no que tan solo lo habían planteado como tema de debate durante la emisión de este lunes. Pero el presentador parecía realmente enfadado por las intenciones de sus compañeros.

"¿Pero tú te crees que unos padres en esta dura situación tienen a los amigos ahí dándoles la murga? No puedo entender que se cuestione", insistió Joaquín Prat, que pidió encarecidamente al resto de colaboradores abandonar esa actitud. "Tú vas ahí a dar apoyo a la familia. Todo el mundo sabemos cuál es nuestro sitio en una situación tan delicada. Tú vas ahí a decir 'estoy aquí para lo que necesitéis', que es lo que habrán hecho familiares y amigos. Ya está", sentenció el presentador.

"Anabel y David están pasando uno de los peores momentos de su vida"

Y Alessandro Lequio no tardó en dar la razón al comunicador, confesando que había pasado por una situación similar con su hijo y entendía perfectamente su indignación. "Anabel y David están pasando uno de los peores momentos de su vida, si todas estas visitas les calman, aunque sea un poquito, bienvenidas sean", subrayó el italiano, desmarcándose también del debate iniciado por el periodista.

Entonces, tras la reprimenda de Joaquín Prat, Pepe del Real aclaró de una vez por todas que su intención no era cuestionar las intenciones del círculo cercano de Anabel Pantoja en ningún momento. "Los amigos de Anabel me confirman, incluso Raquel Bollo que era muy cuestionada, que todos tenían el consentimiento de Anabel. Todos han consultado antes si era prudente que fueran. Algunos incluso han ido únicamente a dar un abrazo a Anabel y han vuelto a la península", terminó añadiendo el periodista para zanjar el revuelo formado en plató.