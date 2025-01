El divertido momento de María Casado que se captó en 'Informativos Telecinco' con guiño a Mediaset

La del 5 de enero es la noche más mágica del año. Millones de niños en todo el mundo esperan la llegada de los Reyes Magos de Oriente tras haberles escrito las oportunas cartas con sus regalos. Sin embargo, a María Casado le ha pillado un poco el toro y la ha redactado este mismo domingo, 5 de enero, en pleno directo de 'Informativos Telecinco'.

Tras ser sorprendida por David Cantero, la presentadora ha querido agradecer todo lo bueno que le ha traído este 2024 que acaba de terminar. Sin lugar a dudas, su mayor regalo, como así ha reconocido ella misma, fue su llegada a Mediaset, el pasado mes de septiembre. Un regalo por adelantado pero que la hizo muy feliz.

"Este año he sido muy buena, no voy a pedir mucho y te lo digo de verdad porque ya os adelantasteis conmigo en septiembre cuando me vine para Mediaset y para Telecinco", ha escrito María Casado en su carta. En ese momento, David Cantero, poniendo de manifiesto la gran complicidad que tiene con su compañera y amiga, ha bromeado con ella: "Te tocó el gordo conmigo".

Eso sí, aunque se muestra muy agradecida con el regalo que recibió tras su fichaje por Mediaset, la periodista ha advertido a Sus Majestades de Oriente que pedirá alguna cosilla para este 2025. "Algo voy a pedir, que no se diga", ha sentenciado.

.@MariaCasado_TV escribe, en directo, la carta a los Reyes Magos: "No voy a pedir mucho, mis Reyes se adelantaron cuando llegué a Mediaset" pic.twitter.com/Z2RBAlsOfj — Informativos Telecinco (@informativost5) January 5, 2025

María Casado prueba un roscón de reyes muy especial en directo

¿Y qué sería de un día de Reyes sin el tradicional roscón? María Casado ha vuelto a demostrar su simpatía probando en directo en 'Informativos Telecinco' un trozo de roscón un tanto especial… Y es que todos conocemos el clásico roscón o, como mucho, de nata, de crema o de chocolate y con fruta escarchada por encima. Por eso, la presentadora se ha visto sorprendida con lo que ha degustado en directo.

Ni más ni menos que un roscón hecho de callos madrileños. Elaborados en una pastelería de Alcorcón (Madrid), estas piezas tienen un gran éxito entre los vecinos de la localidad. Por eso, la reportera Noelia Camacho, ha acudido hasta el establecimiento para ver de primera mano qué clases de roscones tienen: rellenos de morcilla, de callos madrileños o de sobrasada mallorquina. María Casado ha probado en directo el de callos. Tras lo cual ha reconocido, entre risas, que "sabe raro". Hay gustos para todo.