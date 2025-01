Beatriz Talegón desarma en apenas dos minutos este detalle de Elisa Mouilaá: "No me encaja"

El pasado jueves, 16 de enero, Elisa Mouilaá e Iñigo Errejón declararon ante el juez por la denuncia que la actriz interpuso contra él por presunta agresión sexual. Sobre ello hablaron esa misma noche en el programa 'Horizonte' de Iker Jiménez, donde Beatriz Talegón aprovechó para contar una desagradable experiencia personal.

"Errejón no es cualquiera en el ámbito del feminismo", empezó diciendo Iker Jiménez, antes de presentar a sus colaboradores, el doctor José Cabrera, Juan Soto Ivars, Beatriz Talegón, Roberto Vaquero y Ana Iris Simón. "Alguien dirá que esta es una mesa tremenda", bromeó el presentador, recordando que eso cuatro últimos eran "de izquierdas": "Os van a poner… que si reaccionarios… pero estos son de izquierdas que yo sepa".

La primera en tomar la palabra era Beatriz Talegón. En su opinión, Errejón "ha sabido jugar sus tiempos, ha estado en un prudente silencio y ahora le toca a él. La opinión pública va a ver ahora cosas que hasta ahora no se ha visto". "Es momento de reflexionar sobre de qué manera se puede destrozar y matar públicamente a una persona pasando por encima de los derechos fundamentales que debe haber en un estado de derecho".

El doctor Cabrera cree que la denuncia de Elisa Mouliaá "no va a ninguna parte"

Sobre Elisa Mouliaá, la colaboradora de 'Horizonte' cree que "la están destrozando". "Con todo este tinglado, la más perjudicada va a ser ella y las mujeres que hayan sufrido una agresión", añadió. El doctor José Cabrera, por su parte, considera que la denuncia contra el expolítico "no va a ninguna parte y se va a sobreseer, porque un testimonio no es una prueba".

El programa de Cuatro también abordó las implicaciones políticas que pueden derivar de todo este asunto. Sobre todo si se tiene en cuenta que el partido de Errejón, Sumar, pudo tener constancia de las denuncias desde mucho antes de hacerse públicas. "Hay una serie de hechos, pero el escándalo también es por el silencio, porque en ciertas organizaciones políticas que abanderan todo esto parece, yo no lo sé, que silenciaron esto desde hace tiempo. Esta hipocresía el público también lo ve", aseguró Iker Jiménez.

A Beatriz Talegón no la cuadra la versión de Elisa Mouilaá

A raíz de esto, Beatriz Talegón ha contado una experiencia personal que vivió ella hace algunos años: "Elisa Mouliaá ha cambiado de abogado y ahora se ha puesto sobre la mesa algo de lo que no se había hablado en ningún momento. Porque ella sí que había reconocido que había bebido mucho, pero en ningún momento había contado que había la posibilidad de que Íñigo le echase algo en la bebida. Si yo fuese el abogado de esta muchacha esto a mí no se me habría ocurrido".

Y es que, según ha confesado Bea Talegón, ella tuvo una experiencia similar hace unos años: "Yo afortunadamente como no soy de beber alcohol ni de tomar drogas me di cuenta enseguida de lo que estaba pasando. Me estaba tomando una cerveza, una clara, en Bélgica y empecé a notar que de repente no veía, que veía doble, que me costaba hablar… como si llevase una borrachera. Afortunadamente estaba con mis amigas y nos fuimos a casa. Empecé a notar que no me respondía el cuerpo. A raíz de hablar con otras chicas que estaban en esa fiesta a ellas les pasó lo mismo. En casos así te quedas como un trapo".

"A mí no me encaja que alguien que da todo tipo de detalles sobre lo que pasó en todo momento y luego pretenda decir que había sido sometida. A mí no me encajaría en aboluto", sentenció Talegón en su intervención, poniendo en entredicho la declaración de la actriz.