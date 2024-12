Una colaboradora de Nacho Abad se planta y suelta a Antonio Naranjo lo que muchos piensan de él

Sarah Santaolalla ha vuelto a ponerle los puntos sobre las íes a Antonio Naranjo en 'En boca de todos' y le ha acusado de engañar a la audiencia otra vez. Todo ha empezado cuando Nacho Abad ha introducido que el cerco contra el Fiscal General del Estado por el asunto del novio de Ayuso se estrecha porque el Tribunal Supremo rastrea los teléfonos móviles del entorno.

"Claro, como él lo ha borrado todo, el TS cita a más testigos, y entre ellos a un testimonio que podría llevarle a la imputación, el de la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid y al juez instructor que estaba llevando la causa contra el novio de Ayuso", ha informado.

En la tertulia, Antonio Naranjo, que se suele erigir como poseedor de la verdad absoluta, ha verbalizado que "los hechos existen" sobre ese presunto delito del Fiscal General aún no demostrado y el borrado de mensajes. Y ha apuntado a "una campaña del presidente del Gobierno contra un rival político", en este caso la ejecutiva madrileña.

"Los hechos son que existe un protocolo de todos los fiscales generales del Estado que ostentan ese cargo", le ha rebatido Sarah Santaolalla. "No es verdad", le ha espetado de inmediato el colaborador. "A mi no me digas 'no es verdad' porque acabo de empezar", le ha reprochado ella.

"Existe un protocolo de eliminación de información, cada quince días creo que es, y de cambio de móvil y de tarjeta por seguridad de la información que manejan los fiscales generales. No solo con Álvaro Ortiz, sino con los anteriores también por seguridad. Altas figuras de la judicatura, de la fiscalía y de ciertas instituciones tienen el mismo protocolo de seguridad", ha tratado de explicar Santaolalla.

"Dicho esto, la realidad es que el informe del Tribunal Supremo dice que no hay ningún tipo de conversación y podemos suponer aquí ciertas cosas, pero son especulaciones. La única realidad es que cuando escuchas a Ayuso hablar de falsedades no sé si se refiere a las que soltó Miguel Ángel Rodríguez y su gabinete de prensa o a las que pacta el presunto defraudador confeso que es su pareja", ha proseguido la tertuliana.

"Entonces, cuando hablan de delitos, yo quiero saber cuáles son porque el Tribunal Supremo ya ha dicho que la nota de prensa que hace el Fiscal General del Estado no es ningún hecho delictivo y no implica nada. Es más, es una nota de prensa que se basa en una defensa al ataque que se hace desde el gabinete de prensa de la señora Ayuso y eso lo ha dicho el Supremo", ha rematado su exposición Sarah Santaolalla.

"Se pueden tener opiniones, pero lo que no se puede hacer es falsear los hechos", le ha replicado Antonio Naranjo tras escucharle. En ese momento, la colaboradora se ha echado a reír y le ha dicho lo que una parte del público piensa de él y la veracidad de sus intervenciones: "Ja, y lo dices tú Naranjo".

"Claro que lo digo yo, claro que lo digo yo, y lo dice la información oficial de la UCO que está publicada", ha acertado a responderle el periodista. "¿No existe el protocolo de seguridad? ¿No existe?", le ha arrinconado Santaolalla. "Podéis decir que existe un protocolo, pero lo sustantivo de todo esto es que está demostrado que los fiscales a las órdenes del Fiscal General reciben mensajes pidiendo información (sobre el novio de Ayuso) con instrucciones (...) Dónde narices está la indecencia para sostener que todo esto no es verdad o que lo importante es que hay un protocolo o deja de haberlo, que además no es verdad", ha clamado Antonio Naranjo, exaltado después de haberle sacado los colores.

Lo cierto es que no es la primera vez que Sarah Santaolalla le pone en evidencia ante los espectadores de 'En boca de todos': "Tápate la boca para no decir mentiras", le espetó hace solo unas semanas en pleno directo. "A mí nadie me dice que miento", se rebeló Naranjo, pero su aviso fue en vano porque se lo han vuelto a dejar caer este viernes.