Telecinco no deja de rellenar su casting de 'GH DÚO 3' con concursantes de 'GH 19' y ficha a esta pareja

Telecinco ha puesto el broche de oro a la última edición de 'Gran Hermano' con la emisión del debate final. Una convocatoria en la que, además de limar asperezas entre concursantes, se ha dado a conocer la identidad de otros dos famosos que habitarán la casa de Guadalix de la Sierra durante los próximos meses en 'GH DÚO 3': Javier y Vanessa, quienes volverán unas semanas después de abandonar la casa. Una decisión que sorprende y es que la secuela de 'Gran Hermano' ya ha rescatado a Maica de la última edición de anónimos.

Ion Aramendi ha sido el encargado de confirmar la identidad de la pareja de concursantes de 'GH DÚO 3'. "Atención, el nuevo concursante de 'Gran Hermano Dúo' es... Javier", fueron las palabras empleadas por el moderador del debate. En concreto, el marido de Vanessa, al igual que Maica, regresará a la casa que ha estado habitando hace apenas unos meses.

Visiblemente ilusionado, el exconcursante ha compartido sus ganas y su intención de ganar: "Hay una frase que todo el minuto me repite desde que salí de la casa "Javi, eres mi ganador". ¡Vamos a hacerlo realidad!". Por su parte, la pareja de Javier no ha dudado en mostrarle su apoyo: "Me parece estupendo. Creo que es el ganador y siempre lo he dicho".

OFICIAL 👁️ | Javier, séptimo concursante de la nueva edición de GH ★☆DÚO. El 2 de enero, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/iKI2zAKOkr — Mediaset España (@mediasetcom) December 22, 2024

Vanessa, segunda concursante confirmada de la noche para 'GH DÚO 3'

Tras la confirmación de Javier como concursante de 'GH DÚO 3', la sorpresa de la noche ha llegado cuando Ion Aramendi ha confirmado a Vanessa como nueva concursante. En un momento determinado del debate final, Ion Aramendi ha dado paso a Vanessa, quien ha entrado en plató como confirmada. "Y yo que pensaba que me iba a librar de vosotros y no voy a conseguirlo y yo que pensaba que se iban a separar y nada", ha ironizado el presentador.

Por su parte, la gallega ha asegurado estar dispuesta a aprovechar la ocasión: "(Voy a) disfrutar de todos mis compañeros. Tengo los celos ya controlados... Intentar dar la mejor versión como siempre". Así pues, Ion Aramendi le ha hecho prometer que, en caso de ser expulsada, no obligaría a Javier a abandonar como así hizo en 'Gran Hermano'. Un comportamiento que la gallega ha prometido no volver a repetir.

OFICIAL 👁️ | Vanessa, octava concursante de la nueva edición de GH ★☆DÚO. El 2 de enero, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/a9YZ9ClOKT — Mediaset España (@mediasetcom) December 22, 2024

Así queda el casting de 'GH DÚO 3'

La confirmación de Javier y Vanessa como concursantes de 'GH DÚO 3' suman dos nuevos nombres a una nutrida lista de confirmados. La primera fue Marieta Díaz a la que poco a poco se le han ido sumando hasta cinco nombres más. Uno de los más potentes es el de José María Almoguera puesto que se trata de la primera incursión en el universo reality del hijo de Carmen Borrego.

También lo es para Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo, y Jeimy Báez, última concursante confirmada y expareja de Carlo Constanzia. Así pues, otros nombres que han aceptado la propuesta de la cadena y productora para formar parte del elenco de 'GH DÚO 3' son Aurah Ruiz y Maica Benedicto.