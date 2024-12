Risto Mejide pone los puntos sobre las íes a Antonio Naranjo por su barrabasada en 'Todo es mentira'

Tras la dimisión de Juan Lobato en el PSOE de Madrid, el político de la Asamblea de la capital se sentará junto a Risto Mejide en 'Todo es mentira'. Una noticia que ha dado a conocer el presentador mientras se debatía sobre el futuro de Lobato en la comunidad de Madrid.

"Os anuncio que el próximo lunes Juan Lobato estará aquí en directo con nosotros", fueron las palabras empleadas por el presentador y publicista. Una noticia que ha generado todo tipo de reacciones como los aplausos y la sorpresa de alguno de los colaboradores.

Por su parte, Risto Mejide ha añadido: "A pesar de que venga Antonio Naranjo aquí de vez en cuando, Lobato ha dicho que sí, que también vendrá". El principal aludido no ha tardado en reaccionar. Con cara de incredulidad, mientras que otro de los colaboradores le interpelaba, Naranjo ha soltado: "Esa no la has visto venir eh Naranjo".

La respuesta por parte del aguerrido contertulio no ha tardado en llegar. Haciendo gala de su siempre controvertida opinión, Antonio Naranjo no ha dudado en dar a conocer la suya. "Yo estoy seguro que Lobato está bastante más cómodo conmigo que con alguna de la chusma que traéis aquí, pero bueno". "Que llames chusma a gente que no está delante me parece bastante feo", le ha reprendido el presentador.

Los cómicos y colaboradores del espacio también se han sumado a la trifulca aportando su toque de humor. Precisamente Luis Fabra ha hecho referencia a la Real Academia Española para definir la palabra empleada por Antonio Naranjo:; "chusma".

En vez de comentar la acepción más conocida - "conjunto o multitud de gente grosera o vulgar" - el colaborador ha preferido comentar otro. "Conjunto de galeotes que se serían en las galeras reales", ha utilizado el colaborador. Una acepción que habla del "canto acompasado del remero jefe para dirigir el movimiento de los remos". Un toque de humor con el que se ha dado por zanjada la intervención de Naranjo.