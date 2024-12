Isabel Rábago se va de la lengua con lo que se le oye sobre el acuerdo de Mediaset con Bárbara Rey

Isabel Rábago ha arrojado luz sin quererlo al acuerdo, al parecer millonario, entre Bárbara Rey y Mediaset. Un idilio muy jugoso, en el que la vedette engrosa sus cuentas y el grupo evita las demandas que iba a interponerles, que arranca este lunes con la emisión de su entrevista más dura; marcada por más de 20 horas de grabación y 260 preguntas respondidas supuestamente sin líneas rojas.

El propio Santi Acosta, autor de esta gran exclusiva, la califica como "la entrevista del año". Sin embargo, Joaquín Prat, el presentador de las mañanas de Telecinco, se ha mostrado realmente escéptico con ese especial con el equipo de 'De Viernes' a tenor de los adelantos que ha visto hasta ahora. "Por lo que yo he visto en el avance no cuenta nada que no supiésemos", ha llegado a verbalizar.

Así las cosas, el comunicador de 'Vamos a ver' rebaja la expectativa, sospechando que va a contar más de lo mismo y que eludirá los asuntos que a él verdaderamente le interesan, como su presunto chantaje al rey emérito: "Esa es la cuestión. Nos interesa a todos saber si, a partir de esa relación, llevaste a cabo un chantaje que costeamos todos los españoles con fondos reservados". En ese sentido, Joaquín Prat barrunta que Bárbara Rey va a disparar hacia otro lado para no asumir sus responsabilidades. No obstante, Isabel Rábago, que tiene información de primera mano, le ha rebatido, asegurándole que se va a sorprender y que la de Totana "va a responder a la pregunta directa del chantaje".

Isabel Rábago: "No te pierdas ni esta entrevista ni las que vienen. Va a cruzar todas las líneas rojas"

"La persona que tenga en mente que Bárbara Rey va a lanzar balones fuera... No te pierdas la entrevista, de verdad", le ha advertido la periodista y colaboradora, apelando a que no cuestionara el especial documental antes de verlo. Y ha sido en ese momento cuando Rábago se ha ido de la lengua y ha soltado lo siguiente: "No te pierdas ni esta entrevista ni las que vienen, porque contesta a todo, contextualiza todo, no se corta ni un pelo. Va a cruzar todas las líneas rojas".

Al decir exactamente "las entrevistas que vienen", Isabel Rábago ha confirmado que esta ruptura de silencio de la artista murciana se extenderá más allá del especia programado para hoy lunes y que, por tanto, habrá más especiales o más intervenciones próximamente. Algo que se ha confirmado oficialmente después por parte de la compañía.

Y es que, ante 260 preguntas, más de 20 horas de grabación y una acogida por parte de la audiencia que se prevé muy elevada, Mediaset va a exprimir este gran y codiciado scoop que posee en sus manos lo máximo posible, ofreciéndose por fascículos en varias entregas como así ha deslizado la también abogada.