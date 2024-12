Eva Martín y Manuel Regueiro, de 'La Promesa', avanzan en exclusiva lo que va a pasar con Jana

'La Promesa', la serie diaria de TVE, continúa cosechando grandes éxitos. La ficción de época de La 1 que produce Bambú Producciones no solo se conforma con tener el título de ser una de las series más vistas de la televisión desde su estreno en enero de 2023, sino que su gran calidad está siendo reconocida también internacionalmente.

Ahora, la ficción creada por Josep Cister ha logrado lo impensable: alzarse con el prestigioso galardón Emmy Internacional a mejor telenovela. Un premio que refresca la memoria a muchos de que en España hacemos grandes productos audiovisuales. Un reconocimiento a la buena ficción española y que sitúa a nuestro país en lo más alto, sobre todo después de que en 2018 lo ganase también otra serie española, 'La Casa de Papel'.

Es por ello que en El Televisero nos hemos desplazado hasta los estudios donde se graba la serie para hablar con algunos de los protagonistas que cada tarde se meten en los hogares de millones de espectadores. Allí hemos podido hablar con Eva Martín y Manuel Regueiro, que encarnan a los Marqueses de Luján. ¿Cómo han vivido este nuevo éxito? ¿Qué nos podemos esperar de los próximos episodios?

Estamos con los Marqueses de 'La Promesa'. Sois ganadores del Emmy, Manuel Regueiro y Eva Martín ¿Cómo es esto?

MANUEL - Un subidón, ¿no?

EVA - Estamos contentísimos. Es un premio que uno nunca piensa que te lo puedan dar y van y te lo dan. Entonces estamos todos un poco como sorprendidos y muy contentos porque es mucho esfuerzo el que supone hacer una serie diaria. Aquí hay muchísima gente trabajando todos los días y ayer esto era una fiesta. Este hall estaba lleno de gente celebrando como si fuera la Champions.

MANUEL - Es un acontecimiento que todo el equipo recibe con una emoción increíble porque es muy difícil que te den un Emmy. Y nosotros, una serie de Televisión Española, hemos conseguido llevarnos el Emmy este año peleando con tantas series que hay en el mundo, ¿verdad?

Es también un reconocimiento a las series diarias españolas, que siempre han estado estigmatizadas, quizás, ¿no?

EVA - 'La Promesa' es una muestra de una serie diaria de calidad. Yo creo que hay un salto cualitativo en lo que ha hecho 'La Promesa'. Es una serie que es bonita de ver, que no parece que sea con un ritmo y con un presupuesto de serie diaria. Y yo creo que eso es lo que se ha premiado. Es una serie que da gusto de ver. Yo hay veces que veo fotogramas que digo "Madre mía, es que esto podría ser cine".

MANUEL - Y el público desde el primer día nos ha dado la razón, o sea, lo ha apreciado y eso, la verdad, es para nosotros muy reconfortante y para todo el equipo, que insisto, nosotros somos un poco la parte visible, pero detrás de 'La Promesa' y detrás de este Emmy hay un montón de gente trabajando que son buenísimos profesionales en todos los departamentos. Hay muchísimos departamentos en una ficción y todos los que trabajan en 'La Promesa' somos una gran familia. Y es que hay una calidad... trabajan con una eficacia…

EVA - A mucha velocidad. Eso es lo difícil de la serie.

MANUEL - Hay una rapidez y una eficacia... Se resuelve todo tan bonito y tan bien, porque yo creo que el resultado es bueno, ¿no? Si nos han dado un Emmy…

EVA - Lo que también vemos de 'La Promesa', que a mí me gusta mucho, es constatar que no solo nos ven señoras mayores, que es lo que uno piensa de las series diarias. No, nos para gente de todas las edades por la calle y muchos hombres ven 'La Promesa' también, que no era el público que más veía las telenovelas y entonces eso nos pone muy contentos, la verdad.

Jana, de repente, ha dado un paso hacia arriba y le habéis acogido en esta familia de marqueses. Incluso le han puesto una institutriz, es decir, que esto ya es oficial.

MANUEL - Bueno, vivir aquí no es tan fácil…

EVA - Es oficial pero la institución es una medida de control, cuidado.

MANUEL - Vivir aquí en la planta noble no es tan fácil como a veces se piensa. Tenemos que poner algún obstáculo, sobre todo la Marquesa, que es la que pone los obstáculos gordos, porque claro, asumir que Manuel se va a casar con una persona que no es de sangre azul, digamos, no es tan fácil.

¿Cómo ha sido veros en este capítulo que se estrenó ayer de sirvientes, los sirvientes de marqueses?

EVA - Pues mira, yo no he podido ver el capítulo todavía porque ayer teníamos aquí mucho trabajo y mucho jaleo con lo del premio, pero hacerlo fue divertidísimo. Fue muy loco simplemente ver a los compañeros vestidos al revés y con caracteres distintos y leyendo los guiones nos reíamos porque veíamos eso, que iba a ser una marcianada muy divertida y que obviamente no podía salir de otra cabeza que la de María Fernández. Entonces, ya solo el personaje de María Fernández reaccionando a todo, me parece que es divertidísimo, porque Sara Molina borda ese papel de una manera que es increíble.

MANUEL - Estás sembrada.

Veremos 'La Promesa' mucho más tiempo porque la han renovado por un año. Esta noticia nos la han dado hoy. Así que muchas gracias y mucha suerte.

AMBOS - Gracias a vosotros.