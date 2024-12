Dabiz Muñoz da mucho que hablar con el llamamiento que emite horas antes de las Campanadas

Al igual que Cristina Pedroche no falta a su promesa de sorprender cada Nochevieja con su nueva creación, su marido tampoco falla a la hora de recrear sus looks. Desde hace diez años, Dabiz Muñoz publica una fotografía en la víspera de las Campanadas posando con el vestido de la presentadora del año pasado. Y este lunes, el chef se ha embutido en el último look biodegradable de la comunicadora con el que despidió 2023.

Faltan escasas horas para descubrir cuál será la nueva creación de Josie y Cristina Pedroche. Y aunque la de Vallecas ya ha adelantado que es el vestido "más grande y más Pedroche" de la historia de las Campanadas, poco más se conoce de su apuesta de esta Nochevieja. Y para amenizar la espera, su marido no ha dudado en cumplir con su promesa de cada año, con una publicación en Instagram que arrasa con casi 50.000 'me gusta' en apenas unas horas.

Dabiz Muñoz posa con el vestido biodegradable de Cristina Pedroche: "Me queda mejor que a ella"

"Hoy es mi décimo aniversario poniéndome los trajes fantasía de Cristina Pedroche", escribe Dabiz Muñoz en el pie de foto de su última publicación de Instagram, donde aparece posando junto al último vestido de Cristina Pedroche. "Pocas cosas me gustan más cada año que vestirme de gala con su traje del año pasado mientras confirmo que me quedan mejor que a ella", añade el chef con sorna.

Y, al igual que hizo su mujer durante su última visita a 'El Hormiguero', el cocinero no dudó en aumentar el misterio y las expectativas en torno a la creación de este año. "Pero es que no estáis preparados para lo de este año, muy loco, mucha fantasía, muy Pedroche", advierte el marido de la presentadora, que concluye con un claro llamamiento frente a sus rivales como Broncano y Lalachus: "Mañana las uvas en Antena 3".

Y la reacción de Cristina Pedroche, como cada año, no se ha hecho esperar. "Lo ha vuelto a hacer… Mi marido está más bueno que yo, eso es así. No sé si podrá ponerse el vestido de mañana la verdad…", comenta la comunicadora debajo de las instantáneas de Dabiz Muñoz. "Ya lo veremos el año que viene. Deseando que llegue mañana. Os espero a todos en Antena 3", concluye Pedroche, que despedirá el año junto a Alberto Chicote por décima vez este martes en Antena 3.

El look que el chef ha modelado este año causó un gran revuelo la pasada Nochevieja por su composición sin precedentes. Se trata de un vestido formado por un tejido orgánico y biodegradable hecho a partir de agua, glicerina, agar y gelatina. Un atuendo lleno de transparencias y tonos de verde con el que la presentadora quiso romper una lanza a favor del futuro sostenible y la protección de la naturaleza.