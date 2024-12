Bruno Vila rompe su silencio sobre si irá a 'Supervivientes' y su respuesta no deja lugar a dudas

En plena polémica por las Campanadas de Mediaset, Borjamina revelaba que el grupo de comunicación les había pedido a los Mozos de Arousa que, tras ser expulsados de 'Reacción en cadena', siguieran su periplo en Telecinco participando en diferentes programas de Telecinco. Concretamente, que alguno de ellos fuera a la próxima edición de 'Supervivientes' y que otro se uniera al casting de 'Bailando con las estrellas' después de la participación de Bruno Vila en la pasada edición.

Como decimos, estas propuestas fueron destapadas por el portavoz de los Mozos de Arousa después de leer que Vanitatis publicaba la supuesta versión de Mediaset sobre por qué habían decidido prescindir de ellos para las Campanadas. "Consideraban lógico que tres rostros que ya no formaban parte del canal participasen en un espacio de tantísima relevancia", recogía el citado medio.

Tras ello, Borjamina estalló contra Mediaset en su cuenta de X. "Gracias, persona de Mediaset que ha hablado con Vanitatis, por confirmarnos que hemos sido engañados hasta el último momento. Y 'tres rostros que no forman parte del canal' pero 'id la próxima semana a TardeAR, Fiesta, Vamos A Ver y uno a Supervivientes y otro a Bailando con las Estrellas 2'", desveló el ya exconcursante de 'Reacción en cadena'. Mensaje que compartieron Raúl Santamaría, su hermano, y Bruno Vila, el tercer miembro del grupo.

De este modo, quedaba claro que en Telecinco querían seguir exprimiendo a quienes han sido sus rostros estrella durante año y medio, con un tirón entre el público indiscutible. Sin embargo, los Mozos de Arousa se han plantado y han decidido declinar todas las ofertas del canal como venganza por haberles engañado con el asunto de las Campanadas.

Y no solo eso, pues también se han negado a la idea de la cadena de que hicieran un tour por los programas de la parrilla de Telecinco: 'Vamos a ver', 'TardeAR', o 'Fiesta' tras su eliminación de concurso. Por si no fuera suficiente, además de poner fin a su etapa televisiva en Mediaset a las bravas, se niegan a realizar entrevistas con los medios de comunicación especializados en televisión. Es, como decimos, la venganza particular de los exconcursantes de 'Reacción en cadena' por un final que se ha visto deslucido y emponzoñado.

No obstante, mucho se ha elucubrado estos días con la posibilidad de que Bruno Vila, quizás el más televisivo de los tres mozos, acabe yendo a 'Supervivientes 2025' después de su sonado paso por 'Bailando con las Estrellas', donde remó a favor del show y creó polémica, siendo uno de los grandes protagonistas de la edición.

Sin embargo, en una reciente entrevista a 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, el aludido dejó clara su postura: "Yo confirmo que no voy a ir a Supervivientes 2025". Unas contundentes palabras que se unen a su voluntad de retomar los estudios de Derecho que tuvo que aparcar por 'Reacción en cadena'. Algo en lo que ya estaría inmerso como así avanzaron Borjamina y Raúl en Radio Líder Santiago.