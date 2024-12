Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves 26 de diciembre: Giro de 180 grados con Julia que lo cambia todo

'Sueños de libertad', la serie líder de las sobremesas hará un breve parón en su emisión este miércoles 25 de diciembre. Así, la ficción dejará su hueco en la sobremesa al cine durante la tarde del día de Navidad.

Pero los fans de 'Sueños de libertad' pueden estar tranquilos pues la serie volverá a su horario habitual el jueves 26 de diciembre con la emisión del capítulo 212. Y es que la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en un momento primordial tras la muerte de Mateo.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, tras ver a Begoña y Andrés de nuevo muy juntos en la cocina y muerto de celos, Jesús no se reprimía y acusaba a su hermano de haber sido el culpable de la muerte de Mateo y le amenazaba o se iba él de la empresa por las buenas o lo echará él a patadas.

Mientras Marta le pedía a su padre que no se deje llevar por la rabia con Andrés, Damián decidía contarle que ha solucionado el problema de Fina y Santiago no volverá a molestarlas y que va a retirar la denuncia. Otra que también daba la cara por Andrés ante Damián es María, pero el patriarca no estaba por la labor de dejar pasar el grave error que ha cometido su hijo.

Tasio se reunía con Claudia en la cantina para tratar de convencerla de que acepte el plan de ir a la playa juntos con Fina y Carmen. Y la dependienta intentaba que el operario perdone a Andrés haciéndole ver que el De La Reina no tiene nada que ver con lo que sucedió con Mateo. Tras su charla con Claudia, Tasio decidía disculparse con su hermanastro.

Don Agustín también acudía a ver a Claudia para tratar de que se recomponga ante la tragedia que ha vivido y el párroco lograba convencer a la dependienta para que acepte ir a la playa junto a sus amigas.

Finalmente, Damián se ablandaba y aflojaba con Andrés asegurándole que le va a mostrar todo su apoyo si decide continuar en la fábrica. Después, Andrés trataba de hablar con don Pedro pero el padre de Mateo no atiende a las razones que le da el hermano de su socio. Después, Carpena se echaba en brazos de Digna y ambos terminaban besándose cuando Inés aparecía en su casa.

Jesús no dudaba en amenazar a Joaquín y le advertía con que si no le revende las tierras él le contará a Gema todo lo que le ha pasado con Miriam y que les vio liándose en su despacho. Después, por la noche Julia le preguntaba a Jesús si continuará con Begoña y su padre le decía que sigue tremendamente enamorado de ella mientras Begoña los escuchaba desde la puerta.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 212 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este jueves 26 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 212 de 'Sueños de libertad'

Tras conseguir que Claudia acepte hacer una escapada, la dependienta viaja junto a Fina, Carmen y Tasio para ver por primera vez el mar y cumplir así el plan que tenía la extremeña junto a Mateo. Y durante la escapada, Claudia y Tasio comparten un momento juntos de duelo por el bebé que han perdido.

Movido por la emoción de ver a Julia completamente recuperada, Jesús trata de acercarse aún más a Begoña pero ella se muestra esquiva con él después de lo que le escuchó decir a la pequeña.

Inés, que es ajena al beso que se dieron Digna y su marido, vuelve a presentarse en casa de la cocinera para darle las gracias por el apoyo que ha recibido y le deja claro que para ella está siendo muy importante tener a su marido en este momento tan difícil que atraviesan. Después, Digna le deja claro a don Pedro que no pueden volver a besarse y le pide que tiene que estar cerca de su mujer.

María vuelve a mostrarse cercana con Andrés para tratar de acercarse a él mientras que el ex militar no se termina de fiar de ella y sus intenciones al saber que le defendió ante su padre por su culpabilidad en la muerte de Mateo.

Joaquín, contra las cuerdas, se ve obligado a contarle a Luis el chantaje de su primo y que Jesús le pilló con Miriam en el despacho y que sigue teniendo sentimientos hacia la secretaria aunque estaba tratando de recomponer su relación con Gema.

Marta no está dispuesta a dejar pasar lo que hizo Santiago y no le vale solo con que retire la denuncia y desaparezca del mapa. Por ello va a su encuentro y le exige que pague por haber intentado violar a Fina y cuando él lo rechaza aparece Eladio, el asesino a sueldo, que le recomendó Tasio.

Julia les pide a Jesús y Begoña que por favor vuelvan a ser la familia feliz que eran antes de que ocurriera todo lo de Andrés. Después, Jesús no duda en compartir una charla con su hija azuzándola para que pida tener una hermanita. Y tras ello, la niña no duda en soltárselo a la enfermera.