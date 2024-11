Nacho Abad es torpedeado por una espontánea y acaba cortando la emisión para reponerse

Nacho Abad se ha trasladado hasta Valencia para hacer la cobertura de los estragos de la DANA en 'En boca de todos'. Y mientras retransmitía y recababa testimonios de personas afectadas en Catarroja, uno de los municipios devastados por la riada, ha vivido dos momentos complicados.

El primero de ellos con una vecina que ha cargado contra Pedro Sánchez, verbalizando una barbaridad que el presentador ha tenido que censurar sacándola del plano abruptamente. "Pedro Sánchez se podría ir a su casa, o que se vaya con el Falcon a las Bahamas o donde sea. Y Mazón, igual. ¿Tú has visto al ejército? Porque yo no", ha denunciado la damnificada.

Aunque lo peor se ha producido a continuación: "Que se vayan a la mierda todos, porque no tenemos ayuda de nadie. Y Pedro Sánchez... mira, iba a decir una cosa, pero es que me encerrarían", ha dicho en primer lugar. Sin embargo, Nacho Abad no le ha frenado al no ser consciente de qué se trataba.

"Tendría que reventarle el Falcon con él dentro y su mujer", ha soltado sin pudor esa vecina de Catarroja. Una escena deplorable. Rápidamente, el comunicador de 'En boca de todos' ha cortado a la entrevistada y ha hecho que saliese de plano para evitar polémicas.

Una mujer estalla contra el Gobierno por el abandono al que se están viendo sometidos en Valencia: “Tenía que reventarle el Falcon con él y su mujer dentro”. pic.twitter.com/UWrDKjAkP5 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 5, 2024

Más tarde, Nacho Abad casi ha roto en llanto por el durísimo testimonio de otra afectada. Se trataba de Estefanía, con miedo a morir por la insalubridad que existe tras la riada: "Hemos sobrevivido a una pandemia, a una riada, al hambre... y nos vamos a morir de una infección. No tenemos trabajo porque las naves se han ido a la mierda, los pequeños comercios están perdidos. ¿Cómo nos vamos a levantar? 6000 euros que han aprobado no dan ni para levantar un pilar", ha clamado, asegurando que hay ratas y falta de ayudas y recursos que solo mitigan los voluntarios.

"Jo, se me rompe el corazón al escucharte porque hay tanto dolor en lo que dices", ha reaccionado Nacho Abad con la voz quebrada. Finalmente, tras suplicar ayuda a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, el presentador le ha abrazado para darle consuelo y ha dado paso a la publicidad para "recomponernos". El momento ha sido muy angustioso.