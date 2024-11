La impensable famosa que negocia entrar a 'GH DÚO 2025' tras descartarse de 'Supervivientes'

El pasado miércoles, la revista Lecturas publicaba en exclusiva que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se separarán al poco de que ella de a luz a su primer hijo porque el actor participará en 'Supervivientes'. Algo que la propia Alejandra Rubio desmintió en 'Vamos a ver'. Pues este viernes, María Patiño ha dado la clave del motivo por el que Alejandra no quiere que su novio vaya al reality de aventuras de Telecinco y ha revelado además quién podría concursar en 'GH DÚO'.

Así, después de que Alejandra Rubio se pusiera seria al desmentir que Carlo Costanzia no va a ir a 'Supervivientes 2025' y que él estará centrado en su inminente paternidad y otros proyectos profesionales, Kiko Hernández ya destapó la reunión que habría tenido el hijo de Mar Flores con directivos de Telecinco y Cuarzo Producciones.

Este viernes ha sido María Patiño la que daba más detalles sobre el posible fichaje de Carlo Costanzia por 'Supervivientes'. Según la presentadora de 'Ni que fuéramos', el actor se habría mostrado bastante dispuesto a participar en la próxima edición del reality pero todo se torció por Alejandra Rubio y la aparición de una tercera persona.

"Hay un momento en la conversación donde todo cambia, pero no por él, por Alejandra", explicaba María Patiño después de dejar claro que a Carlo Costanzia le habían avanzado que él sería el concursante estrella de la próxima edición. Pero todo cambió cuando los directivos le anunciaron a Carlo que no solo le querían a él sino también a su ex pareja, Jeimy.

"Carlo no dijo que no. Salió de la reunión y llamó a Alejandra. La duquesa le dice: '¡Ni se te ocurra!'" proseguía contando la presentadora de 'Ni que fuéramos' antes de seguir soltando la bomba que le acababa de llegar durante la publicidad anterior.

Jeimy, la ex de Carlo Costanzia, ¿concursante de 'GH DÚO'?

Así, según Patiño el motivo por el que Carlo Costanzia no aceptaría ir a 'Supervivientes' es la participación de su ex. Sin embargo, desde Mediaset habría un plan B que haría que Carlo si pudiera aceptar ir a 'Supervivientes' tras descartar a Jeimy para el reality de aventuras.

Y es que parece ser que la opción de Mediaset pasa porque Jeimy concurse en la próxima edición de 'GH DÚO', que previsiblemente se emitirá en enero, mientras que Carlo Costanzia participaría en 'Supervivientes 2025' unos meses después. "Jeimy está retirada, por lo tanto, las conversaciones pueden salir adelante. Jeimy está pensando, negociando, entrar en GH Dúo", adelantaba María Patiño mientras que Marta Riesco apostillaba entonces quien podría ser la pareja de Jeimy: Yulen Pereira, con quien también tuvo algo y que estaría también de actualidad por el nacimiento de la hija de su ex pareja, Anabel Pantoja.