La cruzada de Pitingo con Broncano se revive en 'La Revuelta' al irrumpir del modo más inesperado

David Bustamante acudió a 'La Revuelta' este martes con nueva música bajo el brazo para reencontrarse tras un largo tiempo con David Broncano. Pero el cantante no sería el único en volver a verse las caras con el humorista. De forma inesperada, Pitingo terminó entrando en directo para intentar zanjar el cruce de acusaciones que tuvo con el de Jaén hace unos años a raíz de una broma en la radio.

Tras pasar la mitad de la emisión entre risas y anécdotas, el cantante invitado se disponía a promocionar su último trabajo discográfico cuando un espontáneo del público captó la atención del conductor de 'La Revuelta'. "Perdona, acercadle un micro al loco este", pidió el presentador al ver que un espectador estaba gritando desde la butaca tratando de alertarle sobre algo.

Un conocido de Pitingo pilla por sorpresa a David Broncano y le pone cara a cara con el cantante

"Loco no", advirtió el miembro de la audiencia, que revelaría entonces su inesperada relación con un enemigo público del humorista. "No iba a decir nada, aunque estaba autorizado para hacerlo. Pero al venir David ya no podía aguantar más", comenzó explicando el espectador antes de usar a Bustamante para justificar su irrupción en mitad de la entrevista, algo que pareció incomodar al cántabro.

"David y yo no nos conocemos, pero tenemos un amigo en común que no se lleva muy bien contigo", aseguró el espontáneo mientras el cantante y el presentador le observaban algo desconcertados. "Ya se quién es", sentenció Grison de fondo mientras Bustamante se acercaba para ver el teléfono móvil del inesperado protagonista. "Hombre si sabes quién es, pero lo vamos a arreglar", insistió mientras mostraba la identidad de la misteriosa persona al intérprete.

Entonces, Bustamante se puso serio con el presentador. "¿Con mi primazo no te llevas tú?", exclamó el invitado. Aún confuso, David Broncano se levantó de su silla para descubrir finalmente a qué obedecía el revuelo. "No te hagas el loco", insistió el espontáneo antes de que el presentador descubriese que Pitingo se encontraba al otro lado de la videollamada.

"Me quería coger del cuello"

"¿Pitingo? Me quería pegar un día, me quería coger del cuello", aseguró el conductor de 'La Revuelta' mientras el invitado insistía en que "seguro que le había entendido mal". "Eso es que te quiere mucho", señaló el amigo del cantante, insistiendo en que tenían que aprovechar la oportunidad para arreglarlo durante el programa. "Vamos a arreglar esto", resolvió el comunicador.

Entonces, el amigo de Pintingo inició la videollamada y el pánico comenzó a cundir en el escenario del teatro. "Primero voy a explicar lo que pasó", anunció Broncano. Y es que, su único desencuentro con el artista corresponde a una broma que él, Ignatius Farray y Quequé hicieron sobre una de sus declaraciones en 'La vida moderna' de Cadena SER.

El encontronazo se remonta a 2020, cuando el cantante se refirió a el trío de humorista asegurando que "no están completos mentalmente" por sus bromas en el programa de radio. Pero este martes ambas partes estaba decididas a un entendimiento. "Habla tú primero con él, que me quería pegar", le pidió Broncano a Bustamante. "Escucha, tenéis que hacer las paces", sugirió el cántabro mientras Pitingo aparecía en pantalla sonriente.

"No entres bruscamente que se pone nervioso"

"Escúchame, si yo le digo que no le pegues, no le pegues", insistió David Bustamante mientras ponía en duda su amenaza. "No, no pasó nada.Fue algo cariñoso, es mi forma de ser", aseguró Pitingo entre risas del público antes de que el de Jaén se pusiese cara a cara por fin con el artista. "Ven poco a poco, no entres muy bruscamente que él se pone nervioso", señalaba el invitado mientras el cantante se reía de fondo.

Algo temeroso, David Broncano intentó explicarse alejado del teléfono móvil sobre lo que sucedió. "Dile que ese día yo le envié un mensaje por Instagram para decirle 'he visto que me querías pegar pero yo no tengo ningún problema y tal...' pregúntale si lo leyó porque no me ha contestado", sugirió el comunicador entre risas. "Sabes lo que pasa, que tengo miles de mensajes y no me di cuenta", contestó Pitingo mientras Bustamante le ponía finalmente cara a cara con el humorista.

"¿Pero el que te ha llamado quién es, de qué le conoces? ¿A quién le has cogido el teléfono?", preguntó Broncano mientras el artista aseguraba que se trataba de su primo José. "Escucha primazo, que lo vengáis a arreglar, que tengo que promocionar mi disco. Hacéis las paces otro día", terminó resolviendo Bustamante. "Cuando quieras", sentenció el artista antes de despedirse.

"Yo no me enteré de lo que había pasado, luego lo hablamos. Te mando un beso, pero con tranquilidad. Desde el cariño", terminó esgrimiendo el conductor de 'La Revuelta' mientras David Bustamante devolvía el teléfono móvil al primo de Pitingo e intentaban retomar la promoción de su disco entre vítores y aplausos por el inesperado cara a cara.