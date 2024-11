El percance de salud de Paz Padilla por esta secuela de la DANA: "Quiero advertiros a todos"

Desde que los voluntarios comenzaron a llegar a la zona cero de la catástrofe, algunas celebridades se han dejado ver ayudando entre los vecinos. Hace días la imagen de Rosalía en un puesto de comida corría como la pólvora en redes. Y justo a su lado estaba Paz Padilla, que se ha volcado con los afectados desde los primeros días. Sin embargo, la humorista se ha visto obligada a abandonar Valencia antes de lo previsto por su salud.

La antigua presentadora de 'Sálvame' se unió a la iniciativa de la ONG World Central Kitchen para repartir comida caliente a los vecinos afectados por los estragos del temporal. Ahora, fuera de la zona cero, la comunicadora ha querido explicar el motivo de salud que ha precipitado su salida de Valencia antes de lo que le hubiese gustado.

Paz Padilla lamenta su salida de Valencia y explica el motivo médico que la ha alejado: "No estoy bien"

Ya en Madrid, Paz Padilla ha tomado su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores algo más seria que de costumbre. "He estado en Valencia todo el tiempo que he podido", comenzó explicando con la voz entrecortada la humorista. "He regresado a casa porque no estoy bien del estómago", explicó entonces antes de desvelar que sufre "trastornos gastrointestinales" a raíz de su estancia en los pueblos más arrasados por la gota fría.

Paz Padilla en sus historias de Instagram

"Ya me advirtieron que puede pasar en zonas catastróficas como lo que ha sucedido en Valencia por las aguas estancadas", señaló entonces el rostro de Mediaset, visiblemente afectada. Aún así, la colaboradora de 'TardeAR' insiste en que se encuentra "bien" y que ya ha acudido al centro de salud para realizarse las pruebas necesarias que determinen qué tipo de bacteria tiene.

Y desde la preocupación por cómo este tipo de efectos de la DANA puedan afectar a la gente de Valencia, que poco a poco intenta retomar su vida normal, Paz Padilla hizo un llamamiento. "Quiero advertiros a todos los que estáis allí, a los que estáis viviendo entre el fango y los que estáis de cooperantes: poneos guantes y mascarillas. Lavaros constantemente las manos", advirtió preocupada la andaluza.

"Volveré a Valencia porque allí queda un trabajo largo"

"Se que es muy difícil pero intentar no tocar el agua o la comida si estáis infectados, es importantísimo. Id al médico al primer síntoma: vómitos, diarreas… No sabemos qué tipo de bacterias son las que hay. Y sobre todo, tened mucho cuidado con los niños, las personas mayores y las personas inmunodeprimidas", señaló de forma insistente la colaboradora de 'TardeAR'.

Sin embargo, no dudó en prometer a todos los valencianos que regresará a las zonas más afectadas en cuanto su recuperación se haga efectiva. "Quiero estar en casa para reponerme y ponerme fuerte mentalmente y físicamente, pero volveré a Valencia porque allí queda trabajo para largo", resolvió Paz Padilla. Entonces, puso el foco en la ayuda desinteresada de la ciudadanía una vez más.

"Por desgracia, la ayuda que se ha tenido ha sido solo de voluntarios. Quiero dar las gracias a los miles de voluntarios que se han pasado por allí. Hemos estado con el corazón en la mano. Sigamos así, no abandonemos por favor. No los dejemos solos", terminaba sentenciando Padilla en su publicación de Instagram, dejando claro que su corazón y preocupación sigue, desde la distancia, con los pueblos de Valencia.