El futuro de esta concursante de 'Gran Hermano' da un vuelco por quién ha sido el expulsado

Noche de emoción y tensión la que se ha vivido con motivo de la nueva gala de 'Gran Hermano'. El reality le ha comunicado a Manu el fin de sus días en Guadalix de la Sierra y es que el joven abandona como concursante a decisión de los espectadores. Todo ello tras un intenso duelo en el televoto que se ha cerrado con un 59% de apoyo a la salvada y un 41% hacia el expulsado semanal.

Cabe recordar que hace una semana el reality puso en la palestra a seis concursantes. Tras unas decisivas nominaciones, Daniela, Manu, Óscar, Jorge, Nerea y Luis vieron peligrar su continuidad en la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, Óscar fue el primer salvado a decisión de Daniela como Súper Big Bro. Al joven le siguieron Daniela, Jorge y Luis dejando la expulsión en un decisivo duelo.

Así pues, la expulsión se ha vivido tras los reencuentros familiares de sendos nominados. En un momento determinado de la gala, Jorge Javier ha reunido a Manu y Nerea en la sala de expulsión. Allí y después de cerrar el televoto, el presentador ha comunicado: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Manu".

Manu se convierte en el EXPULSADO de la noche 💣 #GHGala12 #GH21N pic.twitter.com/zwHh93yVCH — Gran Hermano (@ghoficial) November 21, 2024

La promesa de Nerea y el mensaje de Manu hacia Laura

Las reacciones por parte del expulsado y la salvada no se han hecho esperar. "No me lo creo chaval. También me sabe mal", han sido las primeras palabras de la pareja de Luis, quien no ha dudado en compartir su satisfacción por mantenerse en el reality: "Muchísimas gracias a los que me habéis apoyado. Estoy súper contenta y voy a estar ahí con una sonrisa, voy a corregir mis errores.

Por su parte, el expulsado ha compartido las posibles causas de su marcha: "No hay duda de que estoy fuera por no haber sabido gestionar este conflicto interno de mi cabeza y lo que se ha visto en el cine de los gritos, mis cosas... No ha sido por problemas de convivencia, ni por mi forma de ser. Ha sido por eso básicamente". De igual manera, Manu ha querido enviarle un mensaje a su pareja Laura: "Quiero verla más feliz que nunca, Sabe que la espero fuera y pase lo que pase voy a estar bien".