Carmen Borrego clama contra el nuevo 'Sálvame' por lo que pretendía hacer: "Trampitas no"

Desde que 'Ni que fuéramos' arrancó su aventura en Canal Quickie y TEN ha habido dos ex-colaboradoras de 'Sálvame' que han estado muy presentes en el programa sin estar: Terelu Campos y Carmen Borrego. Y este viernes, Chelo García-Cortés trataba de hablar con una de ellas en directo.

Así, este viernes, al ser el cumpleaños de Isa Pantoja, desde 'Ni que fuéramos' le pedían que la llamara en directo para felicitarla. Sin embargo, saltaba el buzón de voz y la hija de Isabel Pantoja no se lo cogía.

Era entonces cuando Kiko Matamoros y Víctor Sandoval le proponían a Chelo García-Cortés que llamara a Terelu Campos o Carmen Borrego. "Llama a Terelu", le decían. "No pienso llamar a ninguna", aseveraba de primeras la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

Tras ello, María Patiño proponía un juego y le pedía a Chelo su teléfono para llamar a alguien de su agenda en pleno directo. Y al final tras varios intentos, la presentadora decidía llamar a Carmen Borrego que si que se lo cogía provocando que Chelo le quitara el teléfono a Patiño.

"Chelo dime", respondía Carmen Borrego. "Hola buenas tardes, ¿Cómo estás?", le preguntaba la colaboradora. Y al darse cuenta de lo que estaba pasando al ver que Chelo se dirigía a ella de forma extraña, la colaboradora de 'Vamos a ver' no dudaba en colgar. "Mira Chelo, trampitas ninguna hasta luego", soltaba Borrego antes de colgarle el teléfono.

La actitud de Carmen Borrego generaba estupor en el plató. "Ya no voy a llamar a nadie más porque me molesta que soy de las pocas que la sigo defendiendo y que se crea que la he llamado para hacerle trampitas. Eso me molesta más que se crea Carmen que la estoy haciendo una trampa a que no me lo coja Isa. Yo no te he hecho ninguna trampa en mi vida", terminaba diciendo Chelo García-Cortés.

Tras ello, María Patiño explicaba que David Valldeperas estaba muy molesto por el comentario de Carmen Borrego. "Carmen también ha hecho este tipo de historias en un plató al igual que nosotros, te podría haber dicho oye no em digas que estoy en directo, llámame después. Estoy harta de que determinados personajes...", concluía la presentadora recordando que antes la cogían el teléfono porque les necesitaba. "Yo ya he asumido que cuando que no nos necesita hacen así y se lavan las manos y te desprecian", sentenciaba Patiño.