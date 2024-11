Ana Rosa solivianta a Susana Díaz ante su enfrentamiento en 'TardeAR': "Mejor que se calle"

Raro es el día que la tertulia VIP de 'TardeAR' no acaba con un rifirrafe entre Ana Rosa Quintana y alguno de sus colaboradores y más cuando hay un tema político sobre la mesa. Eso es lo que ha pasado este lunes con Xavier Sardá y fundamentalmente con Susana Díaz.

Todo empezaba cuando 'TardeAR' se hacía eco de la noticia de que los reyes Felipe VI y Letizia volverán a visitar las zonas afectadas por la DANA este martes tras el polémico incidente que vivieron en su primera visita cuando Pedro Sánchez tuvo que abandonar tras tirarle una pala y romper el cristal de uno de los coches oficiales.

"¿Y el presidente va, el de la Comunidad Valenciana?", empezaba preguntando Xavier Sardá. "No lo sé, yo que el rey iría solo con la reina", contestaba Ana Rosa Quintana. "Me parece una idea fantástica que vuelvan y me parece fantástico que fueran el rey y la reina, ya, solos", añadía la presentadora. "Yo creo que el no haber ido la semana pasada y haber esperado unos días ha venido bien porque era demasiado próximo a la fecha", destacaba por su parte Susana Díaz.

Pero Xardá incidía en saber qué iba a pasar con Mazón. "¿Y Mazón puede quedar escondido como aquel día?", preguntaba el colaborador. "Hombre, como vaya Mazón se lía", pronosticaba la ex presidenta de la Junta de Andalucía. "Bueno vamos a ver, Mazón que aquí lo hemos dicho, aquí han fallado todos, absolutamente todos y todo. Desde la Confederación Hidrográfica hasta todos", le paraba entonces Ana Rosa.

"Pero una cosa son los fallos y otra cosa es la humanidad y la empatía", le replicaba Susana Díaz. "Pero el rey estuvo allí y aguantó y Mazón que yo creo que su vida política no va a ser muy larga, pero Mazón no para de dar la cara, otros no han hablado todavía", soltaba Ana Rosa Quintana en un claro dardo al presidente del Gobierno.

Susana Díaz y Ana Rosa Quintana se enfrentan por Mazón

Y era entonces cuando Susana Díaz no dudaba en echar por tierra la defensa de Ana Rosa Quintana a Carlos Mazón. "Pero, Ana Rosa, a veces es mejor que para hablar como está hablando este hombre es mejor no hablar. Cuando uno aparece así de desahogado y de poco empático mejor que se calle", sentenciaba la senadora socialista. "Eso es otra, que no está siendo muy afortunado, pero está dando la cara", insistía la presentadora de 'TardeAR'.

"Pero a los políticos se nos exige un poco más, tener humanidad, empatía, tú no puedes salir así de desahogado cuando hay más de 200 muertos", proseguía diciendo Susana Díaz. "Pero vamos a ver si hablamos de humanidad y empatía Susana, te puedo dar más nombres", le espetaba Ana Rosa tratando otra vez de atacar a Pedro Sánchez. "Cuando tú tienes 200 muertos no puedes salir diciendo que la culpa es de otro, hombre no", se quejaba Díaz.

Y finalmente, Susana Díaz dejaba claro quienes para ella han estado al pie del cañón desde el primer día. "Los alcaldes han estado mucho mejor, los que mejor lo han hecho en este proceso han sido los alcaldes de todos los colores, de un lado y de otro, son los que se han puesto de barro hasta las entrañas y los que menos se han quejado y están ahí todo el día dando el callo", concluía. "Bueno y la gente", le espetaban. "Pero digo de los políticos", terminaba diciendo la socialista.