Adiós en 'Pasapalabra': El veterano concursante que es eliminado por sorpresa y quién le sustituye

En la entrega de 'Pasapalabra' de este jueves, 31 de diciembre, ha sucedido algo inesperado. Tras convertirse en el primer concursante en regresar a 'Pasalalabra' en su etapa en Antena 3, Nacho Mangut no ha conseguido superar una tensa silla azul, por lo que ha caído derrotado ante Alberto, su oponente.

De esta forma, Nacho Mangut se despedía de la audiencia del programa conducido cada tarde por Roberto Leal. Lo ha hecho con 59 programas en su haber y 44.400 euros acumulados. En su despedida, el concursante reconoció estar "contento con lo que he hecho. Considero que me he preparado lo mejor que he podido".

Nacho Mangut cae eliminado por sorpresa en 'La silla azul' de 'Pasapalabra' y este es el nuevo rival de Manu

Nacho Mangut, eliminado de 'Pasapalabra'

"Fuiste para mí el primero y lo vas a seguir siendo siempre", le dijo un emocionado Roberto Leal. "Gracias por todos los ratos que hemos compartido y por haberme hecho crecer tanto como concursante. A parte de un concursante excelente, es una grandísima persona", aseguró el extremeño, quien no pudo contener las lágrimas al tener que decir adiós al que, durante muchas tardes, ha sido su contrincante.

Por su parte, Alberto, el nuevo concursante, confesó estar en shock tras ganar, según él, la "lotería" de la Silla Azul. Lo primero que ha hecho ha sido pedir "perdón a todos los fans de Nacho". Pero, ¿quién es Alberto Rodríguez, quien ha conseguido derrotar a Nacho Mangut?

Es un joven zamorano que se dedica al sector ferroviario. Y, aunque es más de números, puesto que estudió Física, de pequeño "leía el diccionario por gusto". A raíz de esto, el nuevo concursante ha explicado una curiosidad: "Cuando estudias Matemáticas, en contra de lo que la gente se piensa, hay más letras que números".