'Mask Singer 4' da la campanada absoluta con el desenmascaramiento de Manuela Carmena

Después de arrancar su cuarta edición la semana pasada con los desenmascaramientos de Carl Lewis y Ana Obregón, la cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' ha ofrecido este miércoles su segunda gala en Antena 3 con dos nuevas máscaras desvelando su identidad.

Si en el primer truelo era Aguacate quién tenía que desenmascararse y sorprendía a todos al aparecer el cantante José Luis Rodríguez "El Puma", en el segundo truelo competían Patita de goma, Churros y Rinoceronte.

Así, Rinoceronte era la encargada de inaugurar el segundo truelo de la noche en 'Mask Singer'. Para su primera actuación elegía cantar "Será por que te amo" de Ricchi e Poveri dejando a los investigadores descolocados pues pensaban que se trataba de un hombre. Su pista era una postura de yoga.

Para Javier Ambrossi se trata de Antonia Dell'Atte mientras que Javier Calvo creía que era Ana Mena . Por su lado, Ana Milán apostaba por Laura Pausini y Alaska elegía a Valeria Marini.

El segundo en salir al escenario era Churros que cantaba "Counting Stars" de One Republic. Como pista oculta aseguraba que la letra de la canción le representa mucho pues "a veces hay que mandar todo a la porra". Javier Calvo decía saber de quién se trataba y aunque jugaba con dar al delatador optaba por no hacerlo. Eso sí, el actor y director nombraba a Pablo Motos. Mientras que Javier Ambrossi elegía a Alberto Chicote. Por su lado, Alaska optaba por José Andrés y Ana Milán por Albert Rivera.

La última máscara en actuar era Patita de goma, que decidía cantar "19 días y 500 noches" en la versión de María Jiménez. Su pista era el número 19. Para Javier Calvo es Manuela Carmena y tanto Javier Ambrossi como Ana Milán se sumaban a esa apuesta. Pero Alaska no se lo compraba y apostaba por Natalia Ferviú. Pese a apostar por la ex alcaldesa de Madrid, Ambrossi también se atrevía con Marisa Paredes.

Javier Calvo y Ana Milán acertaron con Manuela Carmena como Patita de goma

Tras las tres actuaciones del segundo truelo de la segunda gala de 'Mask singer' llegaba el momento de la votación y de conocer qué máscaras se salvaban y cuál sería la que tendría que revelar su identidad. Y la máscara que perdía era Patita de goma.

Finalmente, se desvelaba que debajo de Patita de goma estaba Manuela Carmena tal y como habían adivinado Javier Calvo y Ana Milán. "Manuela me muero", aseguraba la actriz. "Manuela me alegro de verte no solo porque he acertado sino porque te quiero", añadía Calvo.

De protagonista en 'Las abogadas' a 'Mask singer'

Lo más curioso de todo es que el desenmascaramiento de Manuela Carmena y su participación en 'Mask singer' han coincidido con 'Las abogadas', la serie de TVE que narra su vida y la de sus amigas y compañeras, Cristina Almeida, Paca Sahuquillo y Lola González.

Y como era de esperar el hecho de que Manuela Carmena fuera una de las máscaras de 'Mask singer' sumando a otra ex política como Esperanza Aguirre ha dejado a todos con la boca abierta en redes sociales.

Lo de manuela carmena me ha dejado tiesa #MaskSinger — Atenea 🗻✨️ (@ateneadawson1) October 23, 2024

Me muero con Carmena!! La amo ❤️ #MaskSinger — Bocados de realidad (@BocadosR) October 23, 2024

Manuela Carmena hoy en la tele: En la 1 en la serie "Las abogadas" y en "Aquí la Tierra" y en Antena 3 en #MaskSinger 🤣🤣😍 — Cristiona EŠČ! (@CristionaESC) October 23, 2024

Por favor, qué maravilla de mujer.



Y ahora pensar, de repente, en la actual alcaldesa.



Y volver a mirar a Manuela Carmena. Una grandísima alcaldesa que se va a la tele a disfrazarse para promover una ONG a los añitos que tiene.



Y ahora otra vez Ayuso.#MaskSinger#MaskSinger2 pic.twitter.com/B1JGnW09gl — Henboque de confianza (@Henboquee) October 23, 2024

Pues no me esperaba para nada a Carmena #MaskSinger #MaskSinger2 — Malva🌙 (@__Malva__) October 23, 2024

Nunca jamás en mi vida habría visto a Manuela Carmena vestida de patita cantando por María Jiménez.#MaskSinger #MaskSinger2 — HugoSnyder 🍿 #10.9% (@hugo_snyder9) October 23, 2024

MANUELA CARMENA!!! Que fantasía es esta? #MaskSinger — David Gahete (@gahete94) October 23, 2024