Las 7 películas de estreno que puedes ver este fin de semana en Netflix, Prime Video o Movistar Plus+

Estas semanas están llegando nuevos estrenos a las plataformas y nunca viene mal recopilarlos todos para hacerse un buen maratón de películas en un fin de semana. Porque aunque está tardando, ya llega el frío, el mal tiempo, y las ganas de estar en casa con un té calentito, tu manta favorita, y cine del bueno. Así que hemos elaborado una lista con las películas más destacadas de cada plataforma (Netflix, Prime Video, MAX, Movistar Plus+, Filmin, Disney Plus o AppleTV+) para que tengáis donde escoger.

Entre ellas, podemos destacar la esperadísima llegada de 'Del revés 2' a la plataforma de Disney. Una de las mejores películas del año, y clara favorita al Oscar a Mejor Película de Animación. Además de ser una de las películas más taquilleras de la historia. También nos llega la secuela legado de 'Top Gun', con un Tom Cruise electrizante. O 'Los horrores de Caddo Lake', perfecta para esta temporada previa a Halloween, para pasar un poco de miedo, que nunca viene mal.

El Atraco

Sinopsis: A principios de los años 90, a un policía apartado del cuerpo le ofrecen la posibilidad de recuperar su vida anterior a cambio de atrapar al grupo responsable del asalto a un banco. A las órdenes de la joven policía a la que han asignado el caso y con el robo en el punto de mira mediático, el antiguo detective tendrá que actuar con rapidez para contentar a sus nuevos mandos.

Cada cierto tiempo llegan nuevas propuestas de cine europeo a Netflix, que se convierten casi al instante en lo más visto de la plataforma. 'El atraco' ahora se encuentra en lo más alto, y se está convirtiendo en una auténtica sensación. Dirigida por Michal Gazda, se trata de un thriller criminal polaco, escrito por Dana Lukasinska y Bartosz Staszczyszyn. ¿Y qué es lo interesante de esta película sobre atracos situado a comienzos de la década de los 90? Que está basado en hechos reales.

Protagonizada por Olaf Lubaszenko, Jędrzej Hycnar y Wiktoria Gorodeckaja, es una película que nos sumerge en una época de gran inestabilidad en el país del este de Europa. Recién derribado el Muro de Berlín, ese telón tan complicado de fondo le da un toque extra a un thriller que tiene un ritmo in crescendo con una trama de infarto.

Plataforma: Netflix

La cueva azul

Sinopsis: Cem, un soldado, encuentra a su media naranja cuando menos lo esperaba. Alara es una arqueóloga que se cruza en la vida del protagonista. Así, comenzará una apasionada historia de amor llena de contratiempos, aventuras y emotivas conversaciones.

Kerem Bürsin puede que sea actualmente uno de los actores turcos más famosos y reconocidos de nuestro país. Sobre todo gracias a protagonizar 'Love is in the air' ('El amor está en el aire') que pudimos ver en Telecinco. Ahora se pasa al cine gracias a esta nueva película que nos llega a Prime Video, y que se ha convertido en una sensación en la plataforma de Amazon. Junto a él encontramos a Devrim Özkan que, pese aún no tener tanta fama en nuestro país, es una auténtica estrella en Turquía.

La película está cortada por el mismo patrón que podemos reconocer en las telenovelas turcas que tanto éxito están teniendo en nuestro país. Tórridos romances, paisajes exóticos y paradisíacos (se ha rodado en Kaş, una pequeña pesquera de la provincia turca de Antalya), 'La cueva azul' tiene todas las papeletas para convertirse en un éxito para la plataforma.

Plataforma: Prime Video

Los horrores de Caddo Lake

Sinopsis: Cuando una niña de ocho años desaparece misteriosamente en Caddo Lake, una serie de muertes y desapariciones del pasado empiezan a mezclarse, alterando para siempre la historia de una familia rota.

M. Night Shyamalan es uno de los realizadores más interesantes, y con más personalidad, de las últimas dos décadas de la historia reciente del cine. El director de 'El sexto sentido', que ha vuelto a su mejor forma con sus últimas apuestas, no solo dirige sino que también presta su nombre a diferentes proyectos. Ahí tenemos 'Servant', la tétrica serie de AppleTV+, o 'Vigilantes', película dirigida por su hija que podemos encontrar en MAX. 'Los horrores de Caddo lake' es su último proyecto, en el que ejerce de productor, y que tiene a Dylan O'Brien como protagonista.

Un thriller oscuro y pausado (quizá demasiado) que nos recuerda al Stephen King de los 90, y que podría ser un cruce con 'La chica salvaje', un drama rural centrado en una chica que vive en un pantano. Esta película de MAX funciona a medio gas, y aunque la ambientación cumple, quizá le falte algo de chispa para despegar. Eso sí, es perfecta para la spooky season.

Plataforma: MAX

Los indeseables

Sinopsis: Tras la repentina muerte del alcalde de la ciudad, Pierre, un joven médico idealista, es nombrado para sustituirle. Pretende continuar la política de su predecesor, que soñaba con rehabilitar este barrio obrero. Por otro lado Haby, una joven francesa de origen maliense que vive en uno de los bloques de pisos en ruinas, se niega a que su familia sea expulsada del empobrecido barrio de los suburbios donde creció.

'Los indeseables', la nueva película del director nominado al Óscar Ladj Ly ('Los miserables'), es un thriller de alto contenido político que busca remover conciencias. Porque al final este tipo de propuestas quieren que pensemos, que reflexionemos sobre lo que estamos viendo en pantalla. Con una denuncia social clara, se adentra en los terrenos más marginales de Francia para reflexionar qué papel juega el activismo, y también los movimientos políticos, en los suburbios menos favorecidos.

Ambientado en la ciudad ficticia de Montvilliers, su nombre original era 'Bâtiment 5', que hace referencia al edificio en el que el propio director creció. "Vi cómo se puso en marcha el plan de rehabilitación urbana, uno de los más importantes de Francia, pero también cómo la población de los barrios fue víctima de ese plan. La expropiación de personas a las que les compraron sus pisos por cantidades ridículas tal y como se muestra en esta película es una realidad que me impactó", explica su director.

Plataforma: Filmin

Del revés 2

Sinopsis: Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento.

La esperadísima secuela del clásico de Pixar 'Del revés' se ha convertido en la película de animación más taquillera de la historia. Y no es para menos, porque cogía los elementos de la primera entrega, les daba un poco la vuelta, y les llevaba al siguiente nivel. El personaje de ansiedad, con la voz de Maya Hawke en el original, se convertía en la auténtica protagonista de la cinta. Seguimos al personaje de Riley en su paso a la preadolescencia, mientras le conocemos nuevas emociones. Más allá de ansiedad, tenemos a aburrimiento, envidia (muy poco aprovechada) o vergüenza. Un amplio relato sobre lo que significa crecer, y sobre lo que importan unas amistades sanas en esa época de nuestra vida. Una de las mejores películas de 2024.

Plataforma: Disney Plus

Wolfs

Sinopsis: Dos “solucionadores” rivales se encuentran cuando los llaman para tapar el desliz de una importante funcionaria de Nueva York. Deben dejar de lado sus rencillas —y sus egos— para terminar el trabajo durante una noche explosiva.

Aunque parece estar pasando sin pena ni gloria por la plataforma, esta película tiene un elemento distintivo que la hace importante: el reencuentro en pantalla de George Clooney y Brad Pitt. Mientras esperamos a una más que probable secuela de 'Ocean's Eleven', este no era el vehículo más apropiado para la pareja. Pese a ello, los dos destilan química y magnetismo por los cuatro costados, y sostienen entre ellos una película que no acaba de encontrar el tono en ningún momento. Y eso que cuenta con Jon Watts como director (responsable de la trilogía de Spiderman en Marvel).

Plataforma: AppleTV+

Top Gun Maverick

Sinopsis: Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Mavericks" Mitchel (Tom Cruise) se encuentra donde siempre quiso estar: superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando es destinado a la academia de Top Gun con el objetivo de entrenar a los pilotos de élite para realizar una peligrosa misión en territorio enemigo, Maverick se encuentra allí con el joven teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), el hijo de su difunto amigo 'Goose'.

Hablando de secuelas que superan a la original, ahí tenemos 'Top Gun Maverick', que estableció las reglas básicas para hacer buenas segundas partes legado. Tom Cruise se echa a las espaldas esta película, y no solo su carisma traspasa la pantalla, sino que visualmente es un auténtico portento. Lanzando carreras de actores jóvenes como Glen Powell (que podría ser el nuevo Tom Cruise), 'Top Gun Maverick' fue un éxito inesperado, consiguiendo nominaciones a los Oscar y colándose en el top20 de películas más taquilleras de la historia. Y no es para menos, porque la historia es trepidante, la banda sonora es brutal, y las escenas de vuelo te dejan sin aliento. Aunque lleva tiempo disponible en otras plataformas, acaba de llegar a Movistar Plus+, así que no está de más rescatarla.

Plataforma: Movistar Plus+