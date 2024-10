La madre de un concursante de ‘Gran Hermano’ se encara en directo a Jorge Javier con una clara demanda

Momento de gran tensión los que se han vivido durante la emisión de la versión ‘Límite 48 horas’ de ‘Gran Hermano‘ en plató. El reality ha vivido una salvación de infarto entre Jorge, Javier y Juan. Este último ha sido el primero en enterarse de que no era el menos votado y, por ende, que continuaba como nominado. Un hecho que ha provocado el estallido de su madre y defensora en plató.

Nada más enterarse de la noticia y de ver el posicionamiento de Daniela contra el concursante, la defensora de Juan ha interpelado a Jorge Javier para poder hablar. Sin embargo, el presentador se ha mostrado más dispuesto a hablar con Albert Infante en tono de humor, lo que ha provocado el estallido de la progenitora de Juan. «Está la madre de Juan fina, en un momentito va a hablar», ha apuntado el presentador. La interpelada no se ha quedado callada: «Albert no es la madre de Juan, así que sí puedo hablar».

Tras este estallido, Jorge Javier no ha dudado en hacerla esperar: «Vas a hablar después de Albert. Te iba a dar la palabra, pero lo voy a hacer ahora con Albert. ¿Sabes qué pasa? Me gusta llevar la contra». De igual manera, el presentador le ha acusado de cortarles el rollo en plató, ante lo que la madre de Juan ha aprovechado para sentenciar al reality: «¿Que he cortado el rollo? A mí me lo llevan cortando todo el mundo… Es verdad que ni cuando sale nominado (me dejan hablar)… Cuando están en el jacuzzi, «a la madre de «y cuando Juan sale nominado ni siquiera «a la madre de Juan que está nominado». ¿Qué te parece?».

La madre de Juan, a la yugular de Daniela

Acto seguido, la madre de Juan ha cargado contra los compañeros del concursante, especialmente contra Daniela. «Empezando por la pitonisa a esta señor, si se le puede llamar señora. Como Juan no ha pinchado con ella y no era empresario, pues claro, por eso tiene que estar nominado el niño. Cuando está el otro día en la radio y va Juan, ahí es donde se ve claro. ¿No hay falsedad? A él le nominan seis y se posicionan el otro día dos. ¿Es verdad o no es verdad que hay falsedad en la casa? Le nominan seis y anoche en el posicionamiento se le ponen dos por detrás. Como dice Albert, «anda, a la calle»».

Lejos de quedarse callada, la defensora del joven no ha tenido reparo en cargar contra Daniela. «Esta señora no está aquí por la audiencia. Como ha dicho María Jesús, la casa es un juego de convivencia. Los compañeros por convivencia la han nominado a ella y la audiencia estaba fuera ella», le ha espetado al presentador, quien asistía visiblemente perplejo ante tal estallido.

En la misma línea, la defensora de Juan ha vuelto a sacar la cara por su hijo y su concurso. «¿Por qué no puedes ir solo en esta vida? ¿Por qué se tiene que posicionar? Ha ido a Óscar y a Vanessa el primero… Hay muchas otras personas que le hacen mal y eso ha sido falsedad y el otro perrito faldero, que lo siento mucho, pero «un punto para Juan, un punto para Juan»», ha soltado sobre aquellos que le han nominado con un punto y que han provocado su salida a la palestra.

Así pues, ésta ha vuelto a encararse a Jorge Javier y a la cúpula del reality por la escasa voz que ha podido tener a la hora de defender a su hijo. «Está nominado toda la semana y ni una vez se me ha dado la palabra, ¿por qué no está en el jacuzzi? Venga hombre, si tiene que ir solo es que ha entrado solo y como no es un empresario y no ha querido picar con la pitonisa, es lo que le pasa», ha dicho visiblemente alterada.