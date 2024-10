Gonzalo Miró señala lo que muchos creen sobre Leire Martínez y Amaia Montero: "No es justo matar..."

Desde que este lunes, La Oreja de Van Gogh lanzara un comunicado anunciando que Leire Martínez dejará de ser la vocalista del grupo tras 17 años, se sigue hablando mucho sobre los motivos de esta ruptura y también sobre si Amaia Montero regresará al grupo. Un asunto sobre el que se ha pronunciado por fin Gonzalo Miró.

Cabe recordar que el colaborador de ‘Espejo Público’ y ‘Más vale tarde’ fue pareja de Amaia Montero por lo que su opinión al respecto de este tema era muy esperada. Y un día después, el colaborador se ha pronunciado en el programa presentado por Cristina Pardo e Iñaki López.

«Esto está siendo tan mal gestionado que ha habido un aluvión de críticas», recalcaba Iñaki López. «Gonzalo ve tomando nota que ahora te vamos a preguntar», le advertía Cristina Pardo. Mientras, Marina Valdés trataba de explicar todo lo que se está publicando en torno a los motivos de la salida de Leire Martínez y el posible concierto de La Oreja junto a Amaia coincidiendo con el 30 aniversario del grupo y el éxito que tuvo su reaparición en julio junto a Karol G cantando «Rosas».

«¿Qué va a pasar?», preguntaba Iñaki López. «¿Me preguntáis a mí? ¿Qué os hace pensar que yo tengo la solución?», contestaba Gonzalo Miró. «Hombre tu tienes relación con Amaia Montero y a lo mejor sabes algo que no sepamos y nos puedas contar», le replicaba Cristina Pardo.

Gonzalo Miró, claro y rotundo sobre la ruptura de La Oreja con Leire Martínez

Tras ello, Gonzalo Miró era contundente. «A lo mejor, pero si supiese la respuesta a la pregunta tampoco la daría, entre otras cosas porque yo no soy portavoz de Amaia Montero, ni de Xabi, Pablo, Aritz y Álvaro. Entiendo que no ha sido una decisión fácil pero habrá que esperar que nos depara el futuro», sentenciaba Gonzalo.

«Nos suspende el plato y ahora viene aquí para no opinar», soltaba Cristina Pardo al ver que su colaborador no quería pronunciarse sobre este asunto controvertido que está dando mucho que hablar.

Después cuando Beatriz de Vicente ponía en cuestión que lo importante era saber quién era propietario del grupo y qué tipo de contrato tenía Leire Martínez, Gonzalo Miró no dudaba en defender al grupo. «Hay que poner encima de la mesa, y que no lo olvide nadie, que a Leire también la busca el grupo. Leire salía de un programa de televisión donde lo había hecho bien y es el grupo quien la pide y la busca. No es lo más justo matar al grupo cuando son ellos quién la buscan», recalcaba.

Finalmente, cuando debatían sobre el posible concierto de Amaia Montero y lo que pasó con la vasca en el concierto de Karol G, Gonzalo Miró era contundente. «Me parece demasiado simple interpretar que lo que haya pasado ahora con Leire viene a raíz de que Amaia cantase con Karol G en el Bernabeu», concluía.