Gonzalo Miró desmonta a Pilar Vidal y dice lo que muchos piensan de lo de Bárbara Rey en ‘La Roca’

Pasan los días y el asunto de las fotografías y los audios de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I siguen estando en boca de todos. Este domingo, Nuria Roca debatía junto a sus colaboradores habituales y el periodista Fernando Rueda sobre ello en ‘La Roca’. Algo que llevaba a que Gonzalo Miró desmontara algunos argumentos del periodista y de Pilar Vidal.

Todo se producía cuando Juan del Val le preguntaba a Fernando Rueda si es verdad que Bárbara Rey pudo temer por su vida porque quisieran acabar con ella. «¿Realmente la vida de Bárbara rey peligró en algún momento?», cuestionaba el escritor. «Ella dice que el cable de la dirección del coche se lo cortaron. En 1981 hubo dos agentes del servicio secreto que se opusieron al Golpe de Estado y quisieron largar y les dijeron no larguéis, a uno le cortaron el cable de su moto y al otro le pusieron un pájaro muerto encima de su coche. Esto es el lenguaje de la mafia que es el lenguaje con el que te están diciendo ten cuidado porque vamos a por ti», le contestaba Rueda.

«A mí no me cabe duda de que el servicio secreto es que se estaba enfrentando un chantaje al jefe del Estado, ellos no son Teresa de Calcuta», insistía Fernando Rueda. «Pero a ver, para que no quede esto encima de la mesa de ahí a que el servicio secreto se encargue de matar a una amante del rey hay un abismo«, replicaba entonces Gonzalo Miró.

«Bueno estaban todos involucrados puestos así a pensar», aseveraba Pilar Vidal. «¿De verdad vamos a entrar a que la vida de Bárbara Rey ha corrido peligro?», insistía Gonzalo Miró. «Ella estaba asustada», le contestaba Pilar. «Y la amenazaron Gonzalo», le recordaban tanto Fernando Rueda como la propia Nuria Roca. «¿Pero es que si el servicio secreto hubiera tenido que acabar con todas las amantes del rey cuántas mujeres amenazadas habría habido en este país?», soltaba entonces el colaborador.

Gonzalo Miró se enfrenta con Pilar Vidal por Bárbara Rey

Algo que llevaba a que Fernando Rueda le contestara a Gonzalo Miró que solo hubo dos amantes del rey que habían tratado de chantajear al Estado, Bárbara Rey y Corinna Larsen. «Bárbara en aquel momento si que podría haber hecho un tremendo daño en los años 90 y Corinna también dijo que había venido Félix Sanz Roldán y me ha amenazado», defendía el periodista.

«Pero en general si juegas a chantajear al rey, a la Corona y al Estado entiendo que algún riesgo corres, que no tiene porque ser tu vida hay muchas maneras de correr riesgos sin poner a prueba tu vida. Y lo que no podemos es dejar encima de la mesa que esto se haya planteado por favor«, sentenciaba Gonzalo Miró.

Tras ello, Pilar Vidal recalcaba que «Bárbara Rey contó que cuando tuvo un accidente camino de Marbella dijo que tenía la dirección del vehículo cortado y el coche era nuevo y luego lo que dijo que salió en todos los Telediarios a decir que tenía miedo, ‘si a mi me pasa vais a saber quien me ha hecho esto'».

«Pero Pilar, yo entiendo que Bárbara Rey cuente su versión, pero no podemos dar por hecho que toda la versión de Bárbara sea la verdad, nada más que la verdad y únicamente la verdad», concluía Gonzalo. «¿Y por qué ponemos en el centro a Bárbara si no podemos demostrar nada?», repreguntaba Pilar Vidal. «Pero ella tampoco», añadía.