Avance semanal ‘Sueños de libertad’ del 7 al 11 de octubre: la pedida de Andrés a Begoña y un nuevo personaje

‘Sueños de libertad’ arrancó el pasado martes su segunda temporada en un gran momento en audiencias. Esta nueva tanda de episodios ha llegado con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda.

Y esta próxima semana, ‘Sueños de libertad’ recibirá a otro nuevo fichaje: Juanjo Puigcorbé. Tal y como avanzamos en exclusiva, el actor protagonista de ‘Entre tierras’ llega al serial de Antena 3 para dar vida a don Pedro, el padre de Mateo.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este viernes, tras descubrir su infidelidad con Andrés, Jesús volvía a enfrentarse con Begoña acusándola de ser una miserable adúltera y que ha acabado con su matrimonio mientras ella le dejaba claro que todo se acabó el día que intentó acabar con su vida. Y además Begoña aseguraba que de lo único que se arrepiente es de haberse casado con él porque el día que conoció a Andrés fue cuando se dio cuenta de lo que es que la amen de verdad. Él le amenazaba con denunciar su adulterio y ella le contestaba que el asesinato también está penado.

Después es Damián quien increpaba a Andrés por no haberse alejado de Begoña como le pidió el día que les pilló juntos y no haberse centrado en María. Es entonces cuando Andrés le confesaba a su padre que su mujer se inventó lo de su embarazo y posterior aborto haciéndole pasar un infierno.

Luz seguía cuidando del bebé de una trabajadora enferma para evitar que se contagie y hablando con Claudia se daba cuenta de la dificultad que tienen las madres trabajadoras para poder conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos y familia. Tras ello, empezaba a pensar en tomar medidas y crear una casa cuna en la fábrica para que los hijos de las trabajadoras puedan estar atendidos mientras ellas trabajan.

En la tienda, Fina mostraba su malestar por el hecho de que sea un hombre quien ocupe el puesto de dependienta y acusa de ser un pelota con Carmen para conseguir su puesto. Tras ello, la dependienta no dudaba en cuestionar a su jefa por haber contratado a un hombre.

Después de que Mateo le preguntara a Claudia cómo salió la cita con su madre, la dependienta no dudaba en contarle que doña Inés había tratado de chantajearla y le había ofrecido dinero para que le deje. Es entonces cuando Mateo decidía romper definitivamente con su madre cansado por los desprecios a su novia.

En la fábrica, Joaquín no dudaba en despotricar de su tío Damián con Tasio después de que el trabajador le cuente todo lo que se cuchichea entre los trabajadores. Así, Joaquín no dudaba en decir que su tío es un miserable. Unos insultos que el propio Damián escuchaba.

Marta trataba de hablar con Andrés para conocer su versión de lo sucedido con Begoña y Jesús. Tras ello, la De La Reina compartía con su hermano su preocupación por el fin de la fábrica sino consiguen tener la muestra de Esencias De La Reina y le contaba que trató de amedrentar a Luis y al no conseguirlo le pedía ayuda para tratar de ablandar a Luis. Después, Marta no dudaba en decirle a Digna que si su hijo Luis acaba en el banquillo tiene todas las de perder.

Jesús decidía visitar a su primo Luis para hacerle una propuesta pese a que el Merino se niega a escucharle. Así, Jesús proponía ayudarle a levantar el balneario en el que trabajaba su padre a cambio de devolverle la fórmula de Esencias De La Reina.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'?

Capítulo 159 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 7 de octubre

Marta no duda en recriminarle a su padre que por su culpa Luis no está dispuesto a entregar la Esencia De La Reina y que tampoco Digna parece que vaya a hacer por convencer a su hijo. Justo entonces, Jesús aparece para confesarle a Damián que sabe como recuperar la muestra pero le pide que le devuelva la dirección de la empresa pues les puede ofrecer las tierras para levantar el balneario.

Paralelamente, Luis les cuenta a Digna y Joaquín que Jesús ha estado en su casa para lanzarle una propuesta mientras ella les cuenta a sus hijos que Marta también la citó y les deja claro que esto es una guerra: o los Merino o los De La Reina sin hacer ningún tipo de distinción pese a que Luis trata de defender a Andrés.

Fina siente que Marta está diferente y distante con ella ahora que es directora general y que no tiene tiempo para ella y no duda en contárselo a su padre. Isidro le deja claro que los De La Reina son así y le insinúa que quizás lo mejor que debería hacer es dejar a su pareja. Tras ello, Marta tiene un detalle con su chica al darse cuenta de que Fina está sufriendo.

Begoña está muy inquieta por la reacción que puede tener Jesús ahora que se ha enterado de que ella y Andrés se acuestan. Por ello, la enfermera empieza a valorar el marcharse unos días y aprovechar para poder ver a Julia en el internado. Sin embargo, Jesús decide quitarle todos los ahorros a su mujer para evitar que pueda irse a ningún sitio sin dinero.

Luis cita a su primo Jesús en la cantina para decirle que le sorprendió su propuesta y que no esperaba que se fuera a arrastrar de esa manera pero no duda en rechazarle y decirle que se meta su oferta donde le quepa. Jesús insiste y propone una rebaja por sus tierras pero le deja claro que ningún Merino va a hacer ningún trato con él.

Luz sigue pensando en abrir una casa cuna en la que poder cuidar a los hijos de los trabajadores mientras ellos trabajan en la fábrica y en la tienda. Y para ello, no duda en pedirle financiación a Marta. Otro que también pide trabajo en la fábrica es Tasio. El operario no duda en pedirle a su nueva jefa un puesto para Mateo y ella le dice que hable con Joaquín y como él le rechazó la propuesta había acudido a ella. Mientras don Agustín le pide que vuelva a la casa parroquial y pueda seguir disfrutando de su asignación.

Tras descubrir que Jesús le ha quitado todos sus ahorros, Begoña no duda en amenazarle avanzándole que va a acabar con él y que va a terminar pudriéndose en la cárcel. Después no duda en coger su maleta y cuando Damián la descubre y le pide que no haga ninguna locura pues sigue siendo la mujer de Jesús.

En ese momento, Jesús se dispone a denunciar por adulterio a su hermano y su mujer pero Damián le cuelga el teléfono y le ofrece darle un millón de pesetas para emprender el negocio que quiera y se olvide de todo lo que ha ocurrido con Andrés y Begoña. Tras lo sucedido, Damián habla con Andrés para que haga recapacitar a Begoña y vuelva a casa.

Digna se presenta en la mansión para devolverle a Damián su alianza de pedida pues la boda nunca se va a celebrar. Además, aprovecha para decirle que no está dispuesta a aceptar las migajas de Marta y que los Merino no están dispuestos a verse pisoteados por él tras todo el daño que les ha hecho. Tras ello, le deja claro que la única manera para que Luis vuelva a la fábrica y devuelva la esencia De La Reina es que ponga el 50% de la empresa a su nombre y que Joaquín forme parte de la junta directiva junto a Luis y que necesita una respuesta inmediata. Él le dice que es demasiado pero ella le responde que es lo adecuado tras todo lo que ha sucedido.

Capítulo 160 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 8 de octubre

Tras abandonar la casa de los De La Reina, Begoña se traslada a vivir a casa de Luz, que la ayuda después de que Jesús le haya quitado todo el dinero que tenía ahorrado a su amiga. La doctora vuelve a ofrecerle dinero después de que Begoña no tenga acceso ni a su salario.

Andrés acude a visitar a Begoña para ver como se encuentra su amada y le cuenta que él y María están durmiendo separados. Ambos comparten su miedo por si Jesús decide denunciar a su mujer por adulterio y para ello tienen que tratar de adelantarse y encontrar el cadáver de Valentín.

Y tras ello, vuelve a encararse con Jesús y Damián le cuenta que le ha dado un millón de pesetas a Jesús para evitar que denuncie a Begoña. Además, Damián les cuenta a Andrés y Marta la petición de Digna para que Luis vuelva a la fábrica con la Esencia De La Reina pero a Marta no le hace ninguna gracia.

Mateo sigue tratando de encontrar trabajo y aumenta su desesperación pues si no consigue nada pronto él y Claudia tendrán que abandonar la colonia y buscarse la vida en otro sitio. Tasio trata de ayudarle para evitar que la madre de su hijo tenga que irse y no duda en pedirle a Gaspar que contrate al ex párroco para ayudarle en la cantina.

Jacinto sigue ganándose poco a poco a las clientas de la tienda pero su relación con Fina y Claudia sigue siendo muy tirante y cada vez hay más desencuentros entre Fina y el dependiente. Tan solo, Carmen parece que le da una oportunidad a su nuevo compañero al ver que se siente discriminado por sus compañeras. Al ver a su mujer tomando un café con Jacinto, Tasio se muere de celos.

Gema le cuenta a María que Begoña ha abandonado la casa y no ha dormido ni en su cuarto ni en el de Julia pero que Andrés si que ha pasado la noche en la habitación de invitados. Justo entonces la enfermera se presenta en casa para recoger algunas de sus pertenencias y al ver a María le pide perdón por hacerla daño y ella le deja claro que lo único que van a conseguir ella y Andrés es hacerla más fuerte y que va a seguir siendo la mujer de Andrés y luchará por sus derechos.

Tras valorar la petición de Digna, Damián trata de renegociar y le ofrece el 40% del accionariado de la empresa y aunque al principio parece no hacerle ninguna gracia decide aceptar a cambio de que sus hijos tengan cada uno el 20% de la empresa mientras que Marta y Andrés solo un 15%. Además pide que Joaquín sea el gerente. A cambio, el De la Reina le solicita a ella que vuelva a trabajar en su casa y ella acepta a regañadientes.

Luz comparte con Claudia la buena noticia de que unas religiosas le han cedido un convento para poder instalar allí una casa-cuna. La dependienta le propone hacer una rifa para conseguir dinero y financiación para poder sacar adelante el proyecto. Tras ello, la doctora le cuenta el plan a Marta y le pide poder gestionar las cuentas del dispensario pero la jefa lo rechaza.

Marta decide tener un bonito detalle con Fina y le invita al teatro en Madrid para poder volver a disfrutar juntas de una jornada ahora que han tenido que estar más distanciadas por el nombramiento de la De La Reina como nueva directora. Además no duda en regalarla un vestido con el que poder acudir a la ópera a ver a María Callas.

Andrés le cuenta a Begoña que su padre le ha pagado un millón de pesetas para evitar que Jesús la denuncie por adulterio y él le cede dinero para que pueda irse unos días y visite a Julia en Sigüenza. Mientras Digna, les cuenta a Joaquín y Luis que ha aceptado la propuesta de Damián y que su único fin al haber aceptado trabajar en la mansión es acabar con los De La Reina.

Capítulo 161 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 9 de octubre

Joaquín no duda en presumir ante Jesús de su nueva posición como gerente de la empresa así como de accionista de la misma después de que Damián haya decidido hacer justicia y que por fin él está fuera y ahora los Merino van a recuperar todo lo que era suyo.

Después, Jesús se encara con su padre por haberles dado el 40% de la empresa a los Merino y su padre le vuelve a dejar claro que él ya no es nadie y ambos tienen una monumental bronca que termina con Damián al borde de un infarto pidiéndole a su hijo que no quiere volver a verle en su despacho.

Tasio y Carmen vuelven a tener un desencuentro en la cantina después de que él le diga que pensaba que le iba a pedir disculpas por haberse ido a tomar algo con Jacinto. Ella le deja claro que no piensa tolerar que le monte esos numeritos en público por los celos hacia el nuevo dependiente.

En el almacén, Claudia y Fina siguen tratando de boicotear a Jacinto al no estar conformes con su presencia como dependiente en la tienda. Y cuando Carmen lo descubre no duda en amenazar con tomar represalias si no aceptan a su nuevo compañero. Pese a todo, Jacinto se compromete a ayudar a Claudia con la rifa. +

Mateo comparte con Claudia su temor a como se tomará su padre su decisión de colgar los hábitos y el no tener trabajo. Al ver desesperado al ex-cura, Gaspar opta por contratarle como nuevo camarero tras lo que le dijo Tasio y aunque a regañadientes, Mateo decide aceptar su propuesta.

En la nueva junta directiva, Marta reconoce a sus primos que le hubiera gustado que el reparto de la empresa no viniera provocado por una exigencia aunque creía que el gesto de Damián era justo y que pudiera compensar de algún modo el dolor provocado a Gervasio y a todos. Por su parte, Luis les devuelve la fórmula del perfume y todos firman el nuevo reparto de las Perfumerías De La Reina.

Don Agustín acude a visitar a María a la mansión después de que ella decida refugiarse en él y compartir todos sus problemas. Así, ella le cuenta que pilló a su marido con Begoña y que ella ha abandonado la casa. El párroco se compromete a ayudarle para poner en vereda a Begoña y conseguir que Andrés vuelva con ella.

Andrés e Isidro siguen tratando de encontrar el cadáver de Valentín en La Lobera. Pero cuando el menor de los Merino le cuenta al chófer que Digna volverá a trabajar en su casa, Isidro sufre una crisis cardiaca aunque él trata de quitarle hierro al asunto. Después, Jesús al ver tierra en las botas del chófer empieza a sospechar que Isidro y su hermano están tramando algo.

Por la noche, Begoña vuelve a la mansión y no duda en enfrentarse con Jesús por haber sacado a Julia del internado de Sigüenza y él se niega a compartir el paradero de su hija para evitar que su mujer pueda verla. Y Andrés le deja claro que ha sido él quien ha lanzado a su mujer a sus brazos por su forma de actuar.

Capítulo 162 – Jueves 10 de octubre

Para poder acudir a la ópera con Marta, Fina tiene que cambiarle el turno a Jacinto pero se niega a tener que pedirle nada a su nuevo compañero y su novia le pide que se olvide de sus rencillas y le pida el favor para poder pasar la noche juntas. La dependienta le pide a Marta que sea ella quien se lo pida y finalmente Fina opta por pedirle ayuda a Carmen para que le cambie los turnos.

Digna le pide a Luis que jure que mantendrá en secreto el objetivo que tiene con su vuelta a la mansión sobre todo por su buena relación con Andrés y que tiene que pensar solo en él y en los Merino. Y justo, Begoña aparece en su casa para contarle que Jesús ha sacado a Julia del internado y no sabe donde está la pequeña.

Tras ello, Digna encara a Damián por lo que ha hecho Jesús con Julia y le pide que interceda y consiga que les dejen ver a la pequeña pues se niegan a decir donde está por petición de su padre. Mientras Isidro le pregunta a Damián porque ha hecho que Digna tenga que volver a trabajar en la casa y él no duda en decirle que sigue enamorado de ella y que mantiene la esperanza de que con el tiempo pueda perdonarle.

Marta hace llamar a Joaquín para pedirle que la nueva remesa de la Esencia De La Reina se ponga en reparto en 24 horas pero su primo le dice que es imposible pues se niega a apretar las tuercas a los operarios pues tendrían que duplicar los turnos. Pero Marta le dice que no pueden fallar a los clientes y se produce un rifirrafe entre los dos ahora que comparten decisiones como directora y gerente.

Damián habla con Jesús de Julia y le pide que la traiga de vuelta a casa y él se niega y su padre le dice que es un castigo muy duro para todos lo que está haciendo con la pequeña. Para evitar que siga pagándolo con su hija, el patriarca le ofrece finalmente a su hijo dos millones pero Jesús le dice que la niña no está en venta.

Poco a poco, en la cantina Mateo va progresando en su trabajo como camarero gracias al empeño de Gaspar por ayudar al ex-cura para que vaya aprendiendo a servir. Justo cuando Mateo se encuentra en la cocina de la cantina cortando queso, aparece su padre don Pedro y es Claudia la que lo atiende y consigue venderle boletos para la rifa sin saber que era su suegro. Tras ver a su hijo detrás de la barra le echa en cara que haya dejado el sacerdocio.

Don Agustín se presenta en el dispensario para poner a Begoña contra las cuerdas por acostarse con su cuñado después de lo que le prometió a María. Pero la enfermera le deja claro que ella se ha entregado en cuerpo y alma a su marido y que lo único que ha hecho es alejarla de su hija.

Tras su vuelta de Colombia, don Pedro visita a Damián en la mansión y le echa en cara a su amigo que haya permitido que su hijo se haya puesto a trabajar en la cantina y haya iniciado una relación con Claudia. El De La Reina le deja claro a su amigo que su hijo es alguien honesto y de buen corazón. Tras ver a don Pedro en casa, Jesús le propone quedar para tratar de negocios.

Después de hablar con Digna y ver que Jesús sigue sin dar su brazo a torcer con Julia, Begoña le anuncia a Andrés que ha tomado la decisión de pedir la nulidad matrimonial para hacer que su matrimonio nunca haya existido y poder ser por fin libre.

Capítulo 163 – Viernes 11 de octubre

Andrés comparte con Luis la situación que atraviesa Begoña y que ha decidido pedir la nulidad matrimonial a la iglesia. Además le dice a su primo que ha pensado que quizás tendría que hacer él lo propio y aunque Luis siempre había tratado de hacer que su primo se olvidara de su cuñada, Luis le recomienda que lo haga.

Al ver que Claudia empieza a tener buena relación con Jacinto a raíz de la rifa le pide a su amiga y compañera que sea ella quien trate de que el dependiente le cambie el turno para poder acudir a la ópera con Marta. Después, Fina decide salir en defensa de Jacinto ante el ataque de dos operarios que lo tachan de ser maricón y después se encara con Tasio por defender a sus compañeros y Jacinto le da las gracias por defenderle de los insultos homófobos y él le pide perdón por haber entrado de esas maneras en la tienda.

Jesús se cita con don Pedro Carpena y le propone hacer negocios juntos ahora que él ha dejado de ser el director de Perfumerías De La Reina. Así, no duda en plantearle hacer un balneario copiándole así la idea a sus primos después de lo que trató d e hacer Gervasio. Pero don Pedro está más preocupado por el futuro de su hijo y no duda en advertirle sobre su relación con Claudia pues pertenecen a clases sociales distintas.

Andrés y Begoña comparten sus conversaciones con don Agustín y el De La Reina le dice que le da igual lo que pretendan hacer el párroco y María porque él la quiere a ella y le deja caer que ha decidido solicitar también la nulidad matrimonial porque quiere casarse con ella. Tras ello, la enfermera le pide tener cautela pues es un proceso largo y complejo.

Joaquín comparte con Marta que ha puesto en marcha el reparto de la nueva remesa de la Esencia De La Reina y ella le pide que le ayude a seleccionar una nueva secretaria de dirección y Marta le dice que confía en él pues tiene sentido común. Justo entonces, Marta recibe una llamada de un cliente que quiere romper el acuerdo comercial con las Perfumerías por no haberle repartido a tiempo la esencia.

Gaspar comparte con Tasio que tiene que despedir a Mateo porque no tiene ganancias para poderle pagar. No obstante, el cariño que le tiene, le hace sentirse muy culpable por la situación del joven. Paralelamente, Mateo recibe el chantaje de su padre de dejar de trabajar en la cantina y trabajar para él a cambio de dejar a Claudia. Cuando él lo comparte con Gaspar, este no puede despedirle pese a no saber como le va a poder pagar.

Marta le anuncia a Fina que no va a poder ir con ella a la ópera pues tiene que ir a visitar a un cliente que quiere romper su acuerdo comercial por los problemas con la Esencia De La Reina. La dependienta se lleva un chasco después de lo sucedido y después de que su padre le dejara caer que para Marta lo primero siempre iba a ser el trabajo.

Andrés le anuncia a María que ha decidido solicitar la nulidad matrimonial dejando a su mujer completamente hundida y sin palabras. Y ella le deja claro que tendrá que cumplir con su compromiso y le echa de su habitación.