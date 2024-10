Ana Rosa echa así por tierra a Paloma Barrientos con este contundente corte en pleno ‘TardeAR’

Después de sufrir un ataque de ansiedad este miércoles tras llamar a ‘Y ahora Sonsoles’ y ver los audios publicados amenazando al rey, Bárbara Rey se ha mostrado como nunca antes contra los reporteros este jueves tras reunirse con los abogados. Un asunto sobre el que Paloma Barrientos trataba de justificar a la ex vedette y Ana Rosa le soltaba un gran corte.

Así, después de que ‘Y ahora Sonsoles’ ya mostrara las imágenes de Bárbara Rey encarándose con los reporteros al llegar a casa de su hija llamándoles «acosadores», ‘TardeAR’ se hacía eco de las mismas imágenes en ‘salseaAR’. Tras emitirlas, Leticia Requejo explicaba que había podido hablar con Bárbara y la había encontrado mucho más tranquila pero además la colaboradora exponía los motivos de esa actitud de la madre de Ángel Cristo.

«Hasta lo que se puede decir, Bárbara se ha reunido con sus abogadas, ella iba con unas ideas de poner ciertas demandas o tomar ciertas acciones. De esa reunión ha salido ya tensa y se ha puesto así con los compañeros porque la idea que tiene Bárbara no es tan fácil de llevar a cabo. Y a lo mejor lo que Bárbara quiere hacer con todos los frentes que tiene abiertos no es tan fácil de poner sobre la mesa», explicaba Leticia Requejo.

Ana Rosa desmonta a Paloma Barrientos en ‘TardeAR’

Por su parte, Paloma Barrientos le replicaba asegurando que había jurisprudencia con un caso parecido. «He hablado con una de las abogadas y lo que me dicen es que por supuesto que van a seguir hacia adelante», aseveraba. «Pero no lo va a tener tan fácil Paloma», le volvía a decir Leticia. «Yo digo lo que me dice la abogada», se justificaba Barrientos. «Yo digo lo que ha pasado hoy y que Bárbara ha entrado con una idea y ha salido con las cosas menos claras», añadía Requejo.

«A mí me han dicho que hay jurisprudencia en este caso y según el artículo 197.7 del código civil, y me dicen que a lo mejor en los audios en ese caso no, pero en las fotografías hay jurisprudencia y que no se pueden sacar fotografías hechas en el interior, sea quien sea», sostenía Paloma Barrientos. «Pero el daño son los audios», le corregía Silvia Taulés.

Y era entonces cuando Ana Rosa Quintana paraba el debate para soltarle un contundente corte a Paloma Barrientos dejándola fuera de juego. «No, perdonadme, yo no sé que jurisprudencia hay de fotos del jefe del Estado«, soltaba la presentadora llevándose los aplausos del público. «Pero están hechas en el interior del domicilio», insistía Paloma. «Da igual donde sean si tiene un interés nacional y público…«, sentenciaba la presentadora.