Vanessa y Óscar se enganchan y protagonizan el mayor desencuentro visto en ‘Gran Hermano 2024’

La nueva mecánica incorporada por ‘Gran Hermano’ en su cuarta gala ha dado pie a que se produzcan explosivos reencuentros entre concursantes como el que han vivido Vanessa y Maite. A pesar de sus asperezas iniciales, las dos han podido acercar posturas y, en dicha conversación, ambas han señalado a Óscar como uno de los causantes de su distanciamiento. El reencuentro ha saltado por los aires precisamente cuando Oscar se ha sumado a la conversación.

Ya desde un primer momento, Vanessa ha saltado a la yugular del joven: «A ver, cuéntame, ¿qué rajaste a Maite de mí? A ver, ponme al día, ¿qué rajaste de mí?». Lejos de quedarse callado, Óscar ha asegurado: «Siempre te dije que desconfiaba de ti desde el minuto uno». «Sí, pero has rajado de mí. Dime las cosas a la cara que a ti siempre te han faltado para decirme las cosas a mí», le ha soltado Vanessa ante lo que Óscar ha añadido: «Pensaba que ella no mentía y que tú mentías».

«Yo mentía, ¿no? ¿Saco la cara por ti y yo mentía? Los tienes bien grandes Óscar. Bien grandes conmigo, que después con el resto no los tienes grandes», ha continuado diciendo Vanessa visiblemente indignada. Por su parte, el vasco se ha excusado diciendo: «Si te lo dije en cuanto llegué». Siendo testigo de todo ello, Maite ha intervenido para evitar salir escaldada: «Ella sabe lo que ha dicho de ti. Ella sabe que ya es mayorcito».

Tal ha sido la tensión del encuentro que Óscar ha confirmado haberse referido a Vanessa como «hija de puta». «Ah, qué detalle. Soy una hija de tal, pero soy la única que te defendí. Luego sueltas mierda por esa boca. Me has llamado bruja, tienes una boca bien grande para llenártela de mierda y saco la cara por ti. La puñalada me ha quedado aquí y me queda de por vida. Y respeta a mi madre, que mi madre no te ha hecho nada. Si quieres insultar a la tuya la insultas porque eres un tremendo maleducado porque eres un traidor», han sido las palabras de la gallega hacia Óscar.

Vanessa no cesa en sus ataques hacia Óscar: «Eres un sinvergüenza»

Vanessa, en pleno brote contra Óscar, no ha cesado en sus ataques hacia el joven: «Te faltaron a ti para decirme que me has llamado hija de puta. Tremenda persona eres, jamás he faltado el respeto a la madre de nadie. Eres un sinvergüenza y lo único que haces eres dormir y comer en este programa. Te debería dar vergüenza… Vete para tu casa y no me cuentes tu vida, que hay gente aquí que queremos estar».

Por su parte, el principal aludido ha vuelto a escudarse en las dudas que le generó la postura de Vanessa. Una excusa que ha terminado por reventar a Vanessa. «Tremendo sinvergüenza. Una cosa es tener dudas y otra llamar hijo de… Eres un sinvergüenza. Me insulta y tienes dudas. Desde luego que te has coronado. La educación brilla por su ausencia», ha vuelto a repetirle fuera de sí.

En medio de ese clima de tensión y conflicto, Maite ha decidido aportar la vena cómica y, mientras Vanessa y Óscar intercambiaban golpes bajos y reproches, la concursante no ha tenido reparo en cantar «la marimorena». Por si fuese poco, antes de que se alcanzaran dichos picos de tensión, Maite ya le había pedido al Súper abandonar la estancia previendo un cruento cara a cara.