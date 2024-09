Joaquín Prat tiene que censurar a Alessandro Lequio y le reprueba en directo: «Un respeto»

En las últimas semanas estamos asistiendo a varios momentos de tensión en ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat parando los pies a Alessandro Lequio por sus salidas de tiesto. Y eso es lo que ha vuelto a suceder este martes cuando se abordaba el funeral por Carlos Goyanes y su hija Caritina.

Así, ‘Vamos a ver’ se hacía eco de las imágenes de todos los asistentes a la misa funeral por el marido y la hija de Cari Lapique y cómo la prensa pudo hablar tanto con ella como con su hija Carla así como con algunos de los que acudieron a dar el último adiós a padre e hija como Isabel Preysler o el padre Ángel.

Tras la vuelta del vídeo, Joaquín Prat tomaba la palabra para exponer que a él este tipo de despedidas le daban pudor. «Esta es la parte que a mí me sigue chirriando. El otro día fue a darle el pésame a la viuda de Jimmy Giménez-Arnau y me abordaba la prensa y les dije me gustaría hablar primero con la familia y luego os cuento cosas. Es esa parte social de las despedidas, funerales y los entierros que a mí personalmente me sigue chirriando, pero qué vas a hacer tendrás que hacer la misa y juntar a todos para que le den su último adiós», reconocía el presentador de ‘Vamos a ver’.

«Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero si todo acto social sirve para que la familia se sienta un poco mejor, bienvenida sea la hipocresía social», aseveraba entonces Alessandro Lequio. «No, yo no estoy hablando de hipocresía», trataba de corregirle Joaquín. «No es hipocresía», se sumaba Verónica Dulanto.

«Todos los funerales, y yo de eso sé algo, tienen un componente altísimo de hipocresía social. De fingir un sentimiento y sobre todo de aparentarlo», insistía el italiano. «Yo no he dicho eso», se defendía por su parte Joaquín Prat. «Pero yo si lo digo», le respondía Alessandro Lequio. «Ni yo tampoco», se escuchaba decir a Bibiana Fernández.

Bibiana Fernández se encara con Lequio y Joaquín Prat pide respeto

Pero lejos de quedarse ahí, Lequio volvía a repetirlo. «Bueno pues yo lo digo y lo suscribo», recalcaba el colaborador. «Bueno serán contados los casos», le replicaba Verónica Dulanto. «Madre mía, hablar es duro, pero si eso sirve para que la familia se sienta mejor, bienvenida sea esa hipocresía social y yo por eso no voy a funerales», volvía a decir el italiano.

«Tú es que dices las cosas como si fueran sentencias», soltaba Bibiana Fernández. «Son sentencias», le respondía Lequio. «Pues no lo creo. Yo no conocía a Caritina, conocía más a su madre pero lo sentí mucho hasta el punto de que no la he mandado un mensaje por pudor», comentaba Bibiana. «Yo lo que he visto en ese funeral es a gente que…», trataba de decir Lequio cuando Joaquín Prat le frenaba en seco. «¡Ya, un respeto! Ya, Alessandro», le pedía el presentador.

«Yo misma que no la conocía lo sentí, ¿por qué? Porque sientes la pérdida de una persona joven con energía, llena de vida, que además deja una madre y unos hijos. Yo lo sentí y no la mandé un mensaje por pudor, porque me dio vergüenza después de haberle dado el pésame por su marido. Lo hice por pudor. Así que no hables por el mundo entero», le espetaba Bibiana a Alessandro. «Pero no fuiste al funeral», le contestaba él. «Ya vale«, sentenciaba Joaquín Prat.