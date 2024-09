Cristina Cifuentes contradice así a Ana Rosa sobre su crítica a Broncano y ‘La Revuelta’

Hace unos días, Cristina Cifuentes fue una de las famosas que acudió al estreno de la película ‘Joker’ y allí respondió a las preguntas de los reporteros que cubrían el evento. La actual concursante de ‘MasterChef Celebrity’ no dudó en dar su opinión sobre el fichaje de David Broncano por TVE, así como su incuestionable éxito.

Cristina Cifuentes que es una colaboradora habitual de ‘TardeAR’ también se moja respecto a la crítica de Ana Rosa al programa de David Broncano. «No ha sido una estrategia de Moncloa. Ana Rosa se equivoca, o no lo sabe o lo modifica porque le interesa, pero no es así», esta fue la réplica que el presentador de ‘La Revuelta’ le dio a Quintana ante el señalamiento por su fichaje en TVE.

«Este asunto se ha descontextualizado completamente por parte de todos. Yo lo único que tengo que decir al respecto es que Broncano está trabajando para la televisión pública, que se paga con los impuestos de todos y por lo tanto yo lo que le deseo es el mayor de los éxitos, porque, insisto, es la televisión de todos. Entonces, yo lo que quiero es que a TVE le vaya muy bien», asegura la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid a ‘Gtres’.

Además, reconoce haber visto ‘La Revuelta’, el programa con el que Broncano está triunfando en el access prime time de La 1. «Me gusta, como me gustaba ‘La Resistencia’, porque es un programa muy dinámico, está bien», afirma Cristina Cifuentes. Eso sí, respecto a las audiencias, asegura que «es una cosa muy complicada en televisión porque un día ganas tú, otro día gana el otro. Yo creo que la competencia en televisión es muy sana y muy buena, porque eso hace que todos se esfuercen mucho más por liderar esa batalla».

Cristina Cifuentes explica por que dijo ‘no’ a ‘Supervivientes’

En estos momentos, la expolítica del PP está feliz trabajando en televisión, donde dice que «me divierto mucho y estoy disfrutándolo». También reconoce haber dicho que no a algunos proyectos en televisión, «pero no por nada, sino por circunstancias de la vida». Entre esos proyectos, se encuentra la oferta para concursar en ‘Supervivientes‘: «Es conocido que me ofrecieron ir a ‘Supervivientes’ y ese momento no era el adecuado. Me parece un programa fantástico, pero yo ya soy una superviviente, entonces no me veo», sentenció Cristina Cifuentes.