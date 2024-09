Avance semanal ‘Hermanos’, capítulos lunes y martes: la gran mentira sobre Akif y la venganza de Ömer

‘Hermanos’, la serie turca que ofrece Antena 3 en la noche de los lunes y martes continúa su periplo en el prime time de la cadena de Atresmedia con nuevos episodios esta semana. Eso sí, los fans de la serie deben saber que la ficción concluirá con su cuarta temporada después de que la cadena ATV haya decidido finalizar sus tramas tras el fin de esta temporada.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Akif quiso tener un bonito detalle con los chicos del Ataman y con Nebahat. Todos disfrutaron de un maravilloso día en el parque de atracciones. El empresario está muy preocupado por su estado de salud y quiere dejar un bonito recuerdo antes de irse.

Solo Nebahat y Fatma saben que Akif está sano y que no tiene ningún tumor maligno, pero han decidido ocultárselo para darle su merecido por haberle sido infiel a su mujer de nuevo. El empresario solo piensa en deshacerse de todos sus secretos para poder irse tranquilo.

Nebahat estuvo a punto de contárselo a su marido pero se arrepintió al descubrir que él había hecho socia de la empresa con su dinero a Sureyya. Tras sentirse traicionada de nuevo, Nebahat optó por callarse y seguir haciendo sufrir a Akif al creer que se va a morir.

Mientras, el ambiente en el Ataman estuvo caldeado. Oğulcan realizó un video para promocionar a la universidad. Mientras todos estaban expectantes a ver el resultado, todo se volvía un desastre. Alguién editó el vídeo y el profesor creía que había sido el propio Oğulcan. Cuando el joven iba mirar el video original en el ordenador se encontraba la pluma de Ömer y pensaba que había sido él. Pero en realidad había sido Sarp.

Oğulcan y Aybike presenciaban una imagen que no les gustaba nada. Y es que, mientras paseaban hablando del problema que había ocurrido en el Ataman, veían como su padre y la madre de Cansu estaban cogidos de la mano.

Nebahat se reunía con Fatma para desahogarse después de la discusión con Akif por haber echo socia a Süreyya con su dinero. La mujer le confesaba que está muy dolida por todo lo que le ha hecho su marido, pero que en el fondo le daba pena que esté sufriendo. Fatma entendía a Nebahat, pero pensaba que Akif tiene sufrir un poco como castigo por todo lo que le ha hecho.

Akif por su parte no aguantaba más y decidía contarle a Ömer todo lo que paso el día que murió su padre. El empresario, desde que ha sabido que le queda poco tiempo de vida no ha dejado de pensar en todos los secretos que guarda.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 9 y martes 10 de septiembre:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 9 de septiembre

Akif no es capaz de confesar a Ömer que él mató a su padre, así que decide escribirlo en una carta y dárselo a Tolga. Akif le pide que entregue la carta a Ömer cuando haya muerto.

Pero después, Sureya le dice a Akif que no se está muriendo, que los resultados se traspapelaron, pero que Nebahat ha decidido no contarlo. Akif quiere que Tolga destruya la carta tras descubrir que no está enfermo. Tolga no la encuentra, pero se inventa que ya se ha deshecho de ella.

Oğulcan se lleva la cazadora de Tolga a su casa con la carta dentro, que cae al suelo de su salón. Por otro lado, Oğulcan y Sarp cambian los nombres de un examen para fastidiar a Ömer y que suspenda.

Paralelamente, Ömer y Yasmin encuentran trabajo juntos en una tienda de ropa. Y Gokhan no para de gastarse el dinero de su hijo en caprichos.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 10 de septiembre

Ayten, la madre de Cansu, quería impresionar a Orhan porque creía tener posibilidades con él, pero siente que no es recíproco. Además, está celosa de Sevval y acaba confesando a Orhan que le sigue queriendo como el primer día.

Akif dice a Nebahat que quiere poner sus asuntos en orden antes de irse. Le da unos papeles del club para que los firme, aunque en realidad le ha colado un pagaré de 20 millones de dólares.

Sureya y Akif tienen una cita muy especial. Nebahat les pilla y tira de los pelos a Sureya. Además, recrimina a su marido que sin ella no sería nada. Akif responde que por la mañana firmó muchos papeles, pero había colado un pagaré de 20 millones de dólares a su nombre. Nebahat se va llorando mientras maldice a ambos.

Gokhan paga dinero a una chica del colegio para que acabe con la relación entre Berk y Aybike.

Y por último, Cansu encuentra la carta con la confesión de Akif sobre la muerte del padre de los hermanos.