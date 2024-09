Avance semanal ‘Hermanos’, capítulos lunes y martes: la venganza de Nebahat y la confesión de Akif

‘Hermanos’, la serie turca que ofrece Antena 3 en la noche de los lunes y martes continúa su periplo en el prime time de la cadena de Atresmedia con nuevos episodios esta semana. Eso sí, los fans de la serie deben saber que la ficción concluirá con su cuarta temporada después de que la cadena ATV haya decidido finalizar sus tramas tras el fin de esta temporada.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Sarp descubría que Lydia no está siendo sincera con sus sentimientos y ha decidido cortar con ella. El joven aprovechaba que su novia había ido un momento al baño para revisarle el móvil y resolver dudas que rondaban por su cabeza.

El hijo de Şevval no esperaba encontrarse el mensaje que cambiaría su relación para siempre: Lydia había confesado a una amiga suya que no había tenido ninguna relación con Ömer porque no había podido y que por es estaba con Sarp. El joven se dio cuenta de que es su segundo plato y eso le ha dolido mucho. Con el corazón roto, Sarp terminaba con Lydia diciéndole unas duras palabras.

Gokhan siguió en sus trece intentando salirse siempre con la suya. La madre de Berk ya no aguantaba más y había decidido volver a destapar todas las mentiras de Gokhan delante de Berk. Todo daba un giro cuando el padre de Berk le advertñua que no lo haga o contará a sus hijos que ella mató a su madre biológica.

Ayla sabe que fue un accidente y que ella no es la asesina de la madre de Berk y Elif, pero tenía miedo de que sus hijos crean a su padre antes que a ella. Gokhan admitía delante de Ayla que solo quiere a Berk por dinero, pero ella no puede contar nada, se encuentra entre la espada y la pared.

Akif volvía a ser pillado de nuevo. El marido de Nebahat no ha dejado de engañarla en ningún momento. Al principio parecía que la historia entre él y Süreyya era temporal pero no ha sido así. Nebahat se encontraba con un video que le han enviado en el que sale su marido con Süreyya poniéndole un colgante y muy cariñoso. La empresaria ha perdonado mil cosas a Akif, pero ya está cansada. ¿Romperá su relación por completo después de ver el video?

Por otro lado, Akif tiene un problema de salud que le cogía por sorpresa. El empresario había tenido fuertes dolores de cabeza, pero no les había dado importancia. En principio no había querido ir al médico, pero tras fuertes dolores ha decidido hacerlo. Y el doctor no le daba buenas noticias: Tiene un tumor maligno. El empresario se quedaba totalmente impactado sin saber que hacer ni que decir, ha sido un golpe muy duro para él.

La nueva hija de Orhan perdía el móvil y se lo encuentra su hermana. Cuando Aybike se fija bien en su foto de perfil se daba cuenta de que llevaba su colgante y que se lo había robado. Las dos tenían un fuerte forcejeo y Cansu salía despedida hacia la carretera. Y justo llegaba Orhan y la atropellaba.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 2 y martes 3 de septiembre:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 2 de septiembre

Akif está hundido tras descubrir que como mucho le quedan cuatro meses de vida. Piensa en todo lo que podría hacer si no estuviese enfermo.

Los médicos contactan con Nebahat y dicen que Akif, en realidad, está muy sano, pero que hubo una equivocación en los resultados. Nebahat oculta la información a su marido.

Cansu está fuera de peligro tras el accidente. Solo tiene una pequeña fractura en el brazo.

Gokhan obliga a Ayla a echar a Elif de casa para que sus dos hijos vivan con él. Elif suplica a Ayla que no la deje, pero no sirve de nada.

Ayla pide ayuda a Aybike. Quiere que advierta a Berk de que su padre es peligroso y le está utilizando. Le cuenta que está transfiriendo todo su dinero y le va a arruinar. Confiesa que la tiene amenazada.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 3 de septiembre

Akif no para de hacer todo tipo de planes y lleva a Nebahat a divertirse juntos, ya que piensa que va a morir dentro de poco.

Sarp pretende que Ogulcan y Ömer se peleen en el colegio y hace cualquier cosa para que discutan y acabar así con su buena relación.

Nebahat teme que Akif vaya detrás de Sureya si descubre que no está enfermo.

Akif va a casa de Ömer y le empieza a contar que el día que su padre murió ambos discutieron, se pelearon y que durante el forcejeo no recuerda bien lo que pasó. Akif, entre lágrimas, acaba afirmando que fue él quién mató a su padre.