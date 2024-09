Alyson Eckmann despotrica a lo grande contra Hiba Abouk en ‘Socialité’: «Fue muy mala»

La reportera y presentadora estadounidense Alyson Eckmann saltó a la fama en nuestro país cuando participó en ‘Un príncipe para Corina’. De ahí fichó por otros programas españoles, e incluso llegó a trabajar como locutora en Los 40 Principales. Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo presencia en los medios, terminando por desaparecer por completo.

Fue hace un par de años cuando regresó a la televisión como concursante del reality ‘Pesadilla en el Paraíso’. Allí explicó que actualmente se gana la vida con la aplicación de OnlyFans, creando contenido para adultos. Este fin de semana, Alyson Eckmann ha reaparecido en ‘Socialité‘, donde ha concedido una entrevista en la que habló sobre su situación actual.

También se sinceró sobre su relación con Cristiano Ronaldo, con el que coincidió en el año 2014, cuando presentó el perfume del futbolista portugués. «Es un hombre muy guay, súper simpático. En la fiesta de después me dijo ‘venga, vamos a mi casa a tomar algo’. Nos fuimos a su casa, tomamos algo y me fui», explicó la americana, dejando claro que no mantuvo ningún romance con él.

Alyson Eckmann se despacha contra Hiba Abouk

Sin embargo, la peor parada de sus declaraciones al programa de Telecinco ha sido Hiba Abouk. Alyson Eckmann asegura que cuando comenzó a trabajar como reportera en nuestro país, «fue un poco duro porque no hablaba bien español. No me enteraba de nada». Fue entonces cuando coincidió con la actriz.

«Había una chica, actriz, que siempre me miraba mal, que me contestaba con altivez. Y yo decía: ‘¿Qué le pasa a esta tía?'», recordó la americana, para, acto seguido, susurrar el nombre de Hiba Abouk: «Ella fue muy mala conmigo y no sé por qué. Le caía mal, no sé».

La reportera encargada de hacerle la entrevista le comentó que a lo mejor el comportamiento de la actriz con ella podría deberse a la relación que mantenía con el actor Álex González. Pero Alyson jugó al despiste, y no quiso ni confirmar ni desmentir su affaire con el que por aquel entonces era protagonista de ‘El Príncipe’.

Además, Alyson Eckmann también se sinceró sobre una relación muy tóxica que vivió y que duró dos años. «Fue un poco duro y, después de esa relación mi autoestima y todo quedó fatal. Engordé un montón, no estaba feliz», recuerda. Durante ese tiempo, confiesa que se quedó embarazada dos meses, pero sufrió «un aborto espontáneo».