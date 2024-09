Alessandro Lequio aviva lo que muchos señalan de Sofía Suescun por un detalle revelador: «Es curioso»

Alessandro Lequio ha deslizado que el culebrón entre Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez puede ser un montaje. Si tiene dudas es por el cariz tan delicado que han tomado los hechos, pero sí que ha hecho una elocuente apreciación en ‘Vamos a ver’ que es compartida por una parte del público que está siguiendo la historia a través de Telecinco.

El espacio que conduce Joaquín Prat se ha hecho eco de las declaraciones de Alejandro Albalá, ex de Sofía, en las que apuntaba a un montaje perfectamente organizado. Y ese interrogante se ha planteado este martes después de que, para más inri, haya trascendido que Maite habría comentado a sus íntimos que todo lo que está pasando es fruto «de un pacto familiar».

«A cualquier persona normal este problema le daría vergüenza, pues yo a ellos no les veo nada avergonzados. Todo lo contrario», ha empezado apuntando Alessandro Lequio. «A lo mejor no será un montaje en el sentido estricto, pero mira tú por donde todo este conflicto les viene en el momento oportuno cuando su modelo de facturación se estaba agotando», ha puntualizado el tertuliano.

«Sofía ya no ganaba realities», ha señalado. «Pero acaban los dos (Kiko y Sofía) de salir de un reality y Sofía se dedica a las redes con éxito», le ha rebatido Verónica Dulanto. «Cuando salió de ‘Supervivientes’ dije ‘creo que a Sofía se le ha acabado el negocio’. Dije eso. Y unas semanas después explota esto. Yo no lo sé si es un montaje o no, pero es curioso», ha enfatizado Alessandro Lequio.

«La sombre del montaje está planeando», ha suscrito Alejandra Prat, pero Sandra Aladro ha desmotando el bulo en el que se están sustentando las teorías de montaje. «Yo quiero desmentir una información en la que muchos se están apoyando. Se ha extendido el rumor de que Sofía y Maite tenían a la misma representante. No es cierto. Sofía tiene a una y Maite se está representando a sí misma y ella negoció por ella misma su entrevista en ‘De Viernes'», ha explicado.

Tras escuchar a Alessandro Lequio y sus sospechas, Marta López ha asegurado que «es verdad» el drama en el que Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez andan inmersos. «Pero creo que se les ha ido de las manos», ha matizado. Ella cree que «todo lo están exagerando para ganar dinero» y que «aprovechan la situación» para hacer caja.