Risto Mejide reaparece en ‘Todo es mentira’ tras dos meses apartado con este elocuente gesto

Con el fin del verano, los distintos espacios televisivos van recuperando poco a poco a sus presentadores titulares. Este lunes 19 de agosto llegaba el turno de ‘Todo es mentira’, que recibía de vuelta a Risto Mejide. El presentador se ha ausentado durante todo el verano del formato producido por Vodevil TV, desde su marcha el pasado 13 de junio.

Así, Risto Mejide ha dejado de presentar ‘Todo es mentira’ durante dos largos meses para centrarse de lleno en las grabaciones de la nueva edición de ‘Got Talent’, y después se marchó de vacaciones. En estas semanas, su puesto ha sido cubierto por Marta Flich y Pablo González-Batista.

Buenas tardes y bienvenidos a Todo es Mentira https://t.co/916Nsjwa3G #TEM19A pic.twitter.com/dN3PxkFPtY — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) August 19, 2024

Este lunes el publicista y presentador ha protagonizado un arranque particular, iniciando la emisión rindiendo homenaje a una de las tragedias más recientes. Risto ha querido dedicar su primer programa de la temporada a Mateo, el niño de once años asesinado en Mocejón.

La conmoción continúa en el municipio de Toledo mientras las autoridades investigan al autor del crimen, un joven con el rostro tapado que huyó de la localidad en un Ford Mondeo gris. El niño de once años se encontraba jugando este domingo por la mañana en el campo de fútbol cuando fue herido de muerte con un objeto punzante.

Risto Mejide manda fuerzas a la familia de Mateo: «Esperamos que se haga justicia»

Ante la conmoción en los distintos espacios televisivos, Risto Mejide hacía un breve pausa al inicio de ‘Todo es mentira’ este lunes. «Enseguida vamos con todos esos temas. Pero antes me vais a permitir que haga un pequeño inciso porque no forma parte de los contenidos de este programa. No es la temática que usualmente tratamos», señalaba el comunicador nada más arrancar.

«En este caso creo que es relevante e importante atender a una cosa tan terrible como la que ha ocurrido en Mocejón», avanzó Mejide antes de mandar sus condolencias a los padres de Mateo. «Con vuestro permiso y el de todo el equipo, no podemos hacer otra cosa que dedicarle este programa a sus familiares. Un beso Mateo allí donde estés», señalaba el publicista.

«Esperamos que se haga justicia», terminaba sentenciando Risto Mejide seguido de un contundente aplauso del público, en un intento de hacerse eco de la terrible tragedia en el espacio de Cuatro. En su primer día en plató, tampoco ha perdido la oportunidad de mostrar su agradecimiento a Pablo González Batista, su sustituto durante las vacaciones.

«Ay, a ver… Yo es que no me acuerdo cómo se hacía esto. Os lo digo. Tened paciencia conmigo. Es mi primer día tras las vacaciones», comenzaba advirtiendo el comunicador, que regresa en plena forma para la nueva temporada televisiva. Cabe destacar que, además de ‘Todo es mentira’, el publicista regresará pronto a Telecinco con las nuevas entregas de ‘Got Talent’ junto a Paula Echevarría, Florentino Fernández, Tamara Falcó y Santi Millán.