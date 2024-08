Isabel Rábago frena en seco el mensaje que Marta López llega a soltar en ‘Vamos a ver’: «No se puede»

Este viernes, ‘Vamos a ver’ se ha hecho eco de la fotografía que ha compartido Ángel Cristo junto a Ana Herminia con la que contesta de forma indirecta a las demandas que le han interpuesto su madre y su hermana. Tras ello, se generaba un debate en plató con Marta López armando el jaleo con lo que ha llegado a decir.

Y es que pese a que le ha puesto una demanda a su hijo, Bárbara Rey no duda en decir ante los micrófonos de ‘Fiesta’ que quiere mucho a su hijo. Algo que han destacado en ‘Vamos a ver’. «Es que Bárbara nunca ha dicho y nunca ha hablado mal de su hijo y lo dice mil veces. Otra cosa es que como madre no le permita que pase determinadas líneas», recalcaba Isabel Rábago.

«Yo me quedo con la frase de ya se dará cuenta, es como que el día que el solito pueda analizar las cosas a lo mejor se da cuenta de lo que ha hecho», añadía Isabel Rábago. Por su parte, Suso Álvarez se preguntaba cómo podrá demostrar Ángel ante el juez todo lo que ha dicho de su madre. «Él dice que tiene pruebas», le contestaba Marta López.

«Pero que no puede tener pruebas Marta», le replicaba Paloma Barrientos. «Él dice que tiene pruebas y que tiene testigos», insistía la colaboradora. «No tiene prueba de la extorsión, no tiene pruebas de los maltratos que dice que le ha hecho», recalcaba Paloma Barrientos.

Tras ello, Paloma Barrientos ponía el foco en donde está el problema de todo lo que ha hecho Ángel Cristo en los últimos meses. «Ángel ha tenido una infancia complicada y una juventud también muy coplicada pone en la misma balanza a un padre maltratador agresivo, que lo he visto yo como entraba en esa casa a golpetazos, y una madre que podrá tener lo que sea pero se ha encargado de su educación y de su salud», destacaba la colaboradora.

«Pero él tendrá derecho a hablar de su padre y de su madre como él quiera y los demás pensar lo que quieran», defendía entonces Marta López. «Lo que te dice Paloma es que tú no puedes equiparar a un maltratador con una víctima«, le contestaba Isabel Rábago sumándose a la crítica de Barrientos. «¿Pero por qué no?», preguntaba López. «No, Marta, no», le cortaba indignada Rábago.

«Dejemos este tema al lado pero maltratador y víctima igual nunca», le decía otra vez Isabel Rábago. «Queda clarísimo que Ángel en ese asunto siempre le ha dado la razón a su madre por favor. No se puede comparar está claro», trataba de justificar Marta López. «En esta etapa no Marta», le espetaba Paloma Barrientos.

Isabel Rábago y Paloma Barrientos le paran los pies a Marta López

Pero lejos de quedarse ahí, Marta López recalcaba que lo que Ángel dice es que para él su madre no ha estado a la altura. «No, lo que Ángel ha dicho es que su madre le ha maltratado, Ángel ha dicho que Bárbara Rey ha estorsionado al Estado y todo eso no se puede demostrar», decía indignada Paloma Barrientos. «Pero Marta tiene razón en que Ángel si que ha reconocido los malos tratos de su padre a su madre», corregía Adriana Dorronsoro.

«Sí, pero luego los ha equiparado diciendo que su vida triste y horrorosa ha sido por culpa de su madre», incidía Paloma Barrientos. «Pero tendrá derecho a hablar de su vida y de lo que ha pasado y si se ha sentido así», volvía a replicarle Marta López. «No, Marta no son equiparables las cosas«, le cortaba Barrientos. «Para ti que no lo has vivido», soltaba su compañera. «No, hay un delito o no lo hay», destacaba Barrientos.

Finalmente, era Isabel Rábago la que dejaba claro ante Marta López que hay cuestiones que nunca se deben discutir. «Hay mensajes que no se pueden transmitir y temas en los que no debemos discutir. Otra cosa es que él cuente su infancia, pero hay que dejar clarísimo que el maltratador no es igual a la víctima«, sentenciaba la periodista.