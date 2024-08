Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del miércoles: las alucinaciones de Begoña y un beso furtivo

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de que Luis llegara a presenciar una de las crisis de Jaime, Luz no podía callarse más y le contaba que el doctor sufre un cáncer terminal pero por ahora no quiere que nadie lo sepa. El perfumista no dudaba en apoyarla al ver lo duro que ha debido ser para ella guardar silencio.

Jesús le reprochaba a Damián que haya dejado salir de la habitación a Begoña y su padre le decía que no pueden encerrarla de por vida. Y que ha conseguido que la mujer de su hijo se mantenga en silencio y no vuelva a denunciarle ante la policía por todo lo que hizo en el pasado. Pero cuando Begoña pedía salir de casa, Jesús le dejaba claro que no va a salir.

Joaquín no dudaba en reprocharle a Gema su actitud con Peralta produciéndose así un nuevo desencuentro entre ellos. Tras ello, Gema optaba por disculparse con el empresario y le pedía que por favor escuche a su marido y su propuesta para poner en pie el balneario.

Por su parte, Carmen se encontraba destruida después de enterarse de que están arruinados y de que no puede pagar la fianza de Tasio tras su detención. Desesperada, la dependienta decidía recurrir a Damián y le decía que tiene que sacar a su hijo de la cárcel. Por su lado, Claudia se desahogaba con Mateo y le pedía que hable con Tasio para saber si va a cambiar.

Begoña conseguía volver al dispensario y cuando se disponía a robar nuevos tranquilizantes Luz le pillaba. La enfermera le contaba a su amiga todo lo sucedido y que no ha conseguido que la guardia civil crea sus denuncias sobre Jesús. La doctora le prometía su ayuda si ella deja de tomar pastillas y ella aceptaba.

Finalmente, Begoña le proponía a Jesús que le deje viajar a Inglaterra para desconectar y olvidarse de todo lo que ha sucedido. Jesús le decía que se lo pensará y pensando que su esposa puede huir encargaba unas misteriosas gotas al químico de la empresa.

Después de que Marta consiguiera convencer a Luis para rechazar la propuesta de crear una sucursal de la fábrica en Rota para abrise al mercado americano, la junta directiva desestimaba la idea que propuso Jesús después de haber sido Isabel la que se lo propusiera.

Finalmente, tras mucho pensárselo, Jaime decidía romper su relación con Luz porque no soporta seguir siendo una carga para ella y más tras saber que está enamorada de Luis después de haber escuchado su conversación con él.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 122 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 14 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 122 de ‘Sueños de libertad’

Begoña insiste a Jesús con su viaje a Inglaterra y él le deja caer que aceptará que se vaya. Pero durante el desayuno, el de La Reina no se lo piensa y le echa unas gotas de las que encargó al químico. Así, Jesús opta por drogar a su esposa para que caiga en sus redes.

Luis le pregunta a Joaquín por su reunión con Peralta y su hermano le cuenta que el empresario no les quiso atender. Después Gema confiesa que se le calentó la boca y se enfrentó con Peralta. Pese a todo, la doncella ha conseguido convencer al empresario, que cita a Joaquín en sus oficinas y se compromete a poner una cifra para la compra de las tierras donde construir el balneario.

Begoña le cuenta a Luz que Jesús ha aceptado que se vaya a Londres y la doctora le recuerda que su marido es un maestro de la manipulación y que no le dejará disponer de su dinero y mucho menos que se vaya para siempre. La doctora piensa que Begoña sigue medicándose después de un pequeño vahído que sufre por culpa de los efectos secundarios de la droga que le suministró Jesús.

Tasio consigue salir en libertad y Carmen le revela que Damián pagó su fianza y todos los trabajadores estafados se presentan en la cantina pidiéndole al operario que les devuelva su dinero. Después Tasio acude a ver a su padre biológico para agradecerle que le haya sacado de la cárcel y Damián le dice que es la última vez que le ayuda. Mientras, Claudia celebra con Mateo que Tasio haya sido puesto en libertad y los dos terminan besándose en el almacén.

Jesús se encara con Marta y le recuerda que tiene que dejar sus recelos personales al margen de lo profesional y ella le deja claro que no compite con él. Por su parte, Jaime decide confesarle por fin a su mujer que padece un cáncer terminal y ella se derrumba sin aceptar la realidad.

Luz decide ir a ver a Andrés para contarle los planes de Begoña de fugarse a Inglaterra. Tras su charla con la doctora, Andrés se encuentra con su cuñada en la mansión y la encuentra quejándose de un fuerte dolor de cabeza y le reconoce sus planes de irse a Inglaterra para alejarse de él. Justo después, Begoña tiene alucinaciones y ve a su madre en el pasillo.